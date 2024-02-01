陸製造業PMI 連4月萎縮

中國經濟持續低迷，大陸國家統計局公布一月製造業採購經理人指數（PMI）為四十九點二，為連續第四個月處於象徵景氣榮枯的五十下方。其中，一月從業人員指數進一步下跌零點三個百分點至四十七點六，為二○二二年十二月以來最低點。華爾街日報稱，這不僅是大陸經濟難以重獲動能的最新跡象，也代表大陸就業市場並不樂觀。

大陸一月製造業PMI比前一個月上升零點二個百分點，結束了連續三個月的回落。據上海第一財經報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，這表明中國經濟趨穩因素有所增加。其中生產指數、採購量指數均有所回升，表明企業生產有恢復跡象。但也要注意到，訂單類指數仍低於榮枯線，反映需求不足企業占比仍接近百分之六十，需求收縮的制約仍然突出。

華爾街日報指出，經濟學家預期，大陸官方將在未來數月放鬆貨幣政策，包括降息，這可能會在短期內帶動製造業和基礎設施建設活動。但凱投宏觀的分析師認為，從中長期來看，如無法刺激消費將限制經濟潛力。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文與客座研究員寇志偉日前也在觀察者網發文，呼籲大陸官方應盡快大幅降息，爭取時間穩住房價、股價，以提振消費、刺激市場預期，如此才能對中國經濟復甦起到實質性助推作用。