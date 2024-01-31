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日賺逾5.1億元！寧德時代預計去年淨利年增逾三成

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2023年11月的廣州車展上，寧德時代展示汽車電池模型。中通社
2023年11月的廣州車展上，寧德時代展示汽車電池模型。中通社

全球動力電池龍頭寧德時代30日晚間公告，預計2023年淨利潤人民幣425億元到455億元，年增38.31%到48.07%。相當於每日賺超過人民幣1.16億元（新台幣5.1億元）。

不過路透卻認為，由於需求放緩和激烈競爭，寧德時代2023年成長大幅弱於上年。相比之下，2022 年淨利潤成長92.89%。這家全球最大的電動車電池製造商，一直面臨著較小的競爭對手的挑戰，以及最大的電動車市場大陸需求放緩的挑戰。

寧德時代表示，由於國內外新能源行業保持較快增長速度，動力電池及儲能產業市場持續增長，「雙碳」目標下向清潔能源轉型趨勢明確。

根據中國動力電池產業創新聯盟最新統計數據，2023年1到12月，大陸動力電池累計裝車量387.7GWh，年增31.6%。其中三元電池累計裝車量126.2GWh，占總裝車量32.6%，累計年增14.3%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量261.0GWh，占總裝車量67.3%，累計年增42.1%。

其中，寧德時代以167.1GWh的裝車量排名第一，市占率為43.11%，市佔超越比亞迪15.9個百分點。三元動力電池裝車方面，寧德時代以78.33GWh的裝車量排名第一，市占率為62.08%，市占超越第二名的中創新航50.18個百分點。

而根據全球資訊機構SNE research已發布的數據，在全球範圍內，2023年1到11月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為624.4GWh，比2022年同期增長41.8%。

其中，寧德時代以233.4GWh裝車量居榜首，年增48.3%，市占率為37.4%，相較於前一年35.7%上升1.7個百分點，相較於1到10月的36.9%增加0.5個百分點，在全球電池供供應商中唯一佔據35%以上的市占。

SNE Research分析表示，寧德時代的電池廣泛應用於廣汽埃安Y、吉利汽車旗下的極氪001以及特斯拉Model 3/Y、BMW iX、賓士EQS等國內外新能源乘用車車型，銷量持續高位，預計未來還將呈現增長趨勢。

此外，得益於以特斯拉為首的汽車整車廠越來越多地採用磷酸鐵鋰電池，2023年1到11月，寧德時代在除大陸以外的海外市場電池裝車量年增近兩倍。

寧德時代 市占率 特斯拉

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