小米汽車價格上看159萬

小米旗下電動車價格曝光，大陸某大型保險公司證實，小米汽車高配版本上險價格（意指依據車價買保險）為人民幣36.14萬元（新台幣159萬元），因此市場猜測，小米汽車最終售價可能在人民幣25萬元至37萬元之間。

金融界報導，小米集團公關部總經理王化在社交媒體上發文稱，最近幾天內部車輛上牌，是為了測試跑通銷交服（銷售、交易、服務）的所有流程，銷、交、服的流程包含了上牌和買保險，買保險要有一個定價，所以這個價格僅僅是內部的。

小米汽車售價一直處於重重迷霧之中，堪稱小米的核心機密。

而從小米官宣造車1,000多天以來，小米汽車一直是熱門討論的焦點話題。隨著小米集團董事長雷軍的不斷造勢，關於小米汽車價格的話題屢上熱搜，其中「雷軍稱發布會將不討論小米汽車價格」、「雷軍回應小米汽車定價」和「雷軍 50萬以內有對手嗎」都是雷軍一手製造的典型案例。

在屢次給潛在用戶「心理暗示」中，雷軍多次強調小米汽車極具性價比，與傳統燃油車中人民幣兩300萬豪車的性能匹敵，但定價「確實會有點貴」，雷軍在發布會上多次將小米SU7與保時捷Taycan、特斯拉Model S這樣的豪華跑車對標，一時間網路充斥著小米汽車「有點貴」氛圍。

界面新聞報導，部分受眾期待小米集團能將手機上的極致性價比延續至汽車產品。有等待小米汽車上市的潛在觀望者指出，能接受的價格上限是人民幣30萬左右（新台幣132萬元）。

小米汽車或許將在今年4月的北京車展上與消費者見面。官方在更早時候表示公司正在籌備北京車展的參展事宜，技術研發、產線爬坡、銷服體系建設等所有專案也在如期穩步進行。

實際上，從2021年3月雷軍啟動小米造車之始，樹立高階品牌形象的勢頭就已經非常明顯。但是小米汽車並非一個全新的品牌，它只是小米生態中的一個新節點，小米SU7能否站穩高階市場確實充滿不確定性。