分析師觀察 陸港股需要更多強心針

陸港股市昨（30）日再度遭遇拋售，滬指跌1.83%，港股恒生指數2.3%，凸顯出大陸政策制定者需要採取更多措施來重振投資者信心。Forsyth Barr Asia駐香港分析師Willer Chen表示，決策者需要採取更多措施來幫助市場，這是「共識」。

彭博報導，市場對大陸政府公布刺激計畫希望及大陸央行下調存款準備金率的舉措，推動股市上周連三天上漲，不過隨後股市恢復跌勢。

港股遭遇全線重挫，12個恒生行業悉數下挫，港股三大指數均跌超2%，市場情緒低迷。

衡量在香港上市的中國企業的恒生中國企業指數，昨天收盤大跌2.4%。在岸滬深300指數跌幅也超過1%。

大陸10年期國債收益率跌至20多年來的最低水平。在大陸政府上周宣布下調銀行存款準備金率後，投資者仍預計會公布更多寬鬆政策，以保護股市。

招商基金研究部首席經濟學家李湛認為，如果市場進一步下跌，會加大金融風險隱患，在當前點位，宏觀部門協調一致推出更多有效措施，對於穩市場、穩信心而言非常必要。

貝萊德首席經濟學家宋宇表示，建議政府能夠進一步降息，擴大赤字，放鬆管制，並且降息的幅度比之前要大，如果降息力度不夠，是不能解決真實利率太高的問題，政策應該建立監管中性原則，該緊的領域加強監管，該鬆的領域需要放鬆，一定要珍惜政策調整的時機，時機錯過事倍功半。

報導指出，隨著債務纏身的房地產巨頭恒大集團本周遭到清算，加深人們對陷入困境的房地產行業的擔憂，股市正回歸老路。

房地產行業一直是投資者的心頭大患，也是拖累大陸這個全球第二大經濟體的主要因素。中國恒大的清算令導致陸港股市再出現一波下跌走勢。