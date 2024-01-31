陸風電葉片 首套MOM系統誕生

近日，東方風電葉片數位化生產車間通過驗收，標誌著行業首套葉片生產信息化（MOM）系統誕生，企業數位化轉型實現新突破。

東方風電總部位於四川省德陽市。2023年，企業葉片部門成立多個「數位化車間攻關組」，快速推進信息化系統建設、自動化和智能化裝備試用，助力實現車間數據集成與統計分析。目前該數位化車間已實現網路和監控全覆蓋，數位化大螢幕即時顯示車間生產狀況，同時引進並開發10餘款葉片製造檢測設備，實現全自動、數位化的生產計畫下發、生產任務接收、生產專檢和自檢確認等功用，為葉片產業提質增效提供智能助力。

東方風電相關負責人表示，未來將積極回應智能製造發展目標，持續進行數位化轉型，致力解決風電行業節能減排和降本增效的瓶頸，力爭建成高度智能和綠色低碳的葉片數位化車間。