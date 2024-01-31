廣西防城港成功併網 帶動海上風電
廣西首個海上風電項目—防城港海上風電示範項目首批機組28日成功併網發電。該項目有望帶動產業投資超200億元（人民幣，下同），打造形成北部灣千萬千瓦海上風電基地和千億級海上風電產業集群。
中新社報導，防城港海上風電示範項目是大陸在建單體裝機容量最大、國內首個零補貼平價海上風電項目，由廣西投資集團旗下廣西能源集團主導推進建設。項目於2023年3月全面啟動，6月海上工程全面開工，8月首台風機完成吊裝，11月完成海上升壓站吊裝；2024年1月13日送出工程全線貫通，1月25日正式送電。
據測算，防城港海上風電示範項目全容量投產後，每年上網電量超50億千瓦時，可滿足近500萬戶家庭的基本用電，節省標煤消耗約150萬噸，相當於植樹造林3365萬棵。
在中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區，由遠景能源有限公司投資建設的遠景欽州智慧能源產業基地，與中船廣西海上風電裝備產業基地、錦峰海洋重裝等製造項目，構建廣西首個風電裝備製造全產業鏈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言