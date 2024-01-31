上海 有條件開放非戶籍者購屋

為搶救房市，大陸一線城市持續寬鬆房屋限購政策。上海市住房城鄉建設管理委、房屋管理局昨推出上海優化住房限購政策指出，自一月卅一日起，在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿五年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購一套住房。外界關注北京是否會跟進。

據了解，這次新政策有三項重點：一是放寬地區在上海外環以外，外環以外包含金山區、松江區、南匯區、奉賢區等範圍；二是連續繳納社保或個所稅五年以上；三是不用結婚，以前在上海市購房，非戶籍必須以家庭為單位購買，新政策下，單身者可購買。

農曆春節前，大陸多地紛推出鬆綁房屋限購措施，廣州在一月廿七日發布新政，在限購區域範圍內，購買建築面積一二○平方公尺以上（約卅六坪）住房，不納入限購範圍。江蘇省蘇州市日前也放寬住房限購政策，購買新房、二手房無須購房資格審核，新房限售政策仍為兩年，昨晚最新消息是，蘇州市已全面取消住房限購措施，戶籍與非戶籍市民均可不限制套數購買。

大陸房地產市場交易持續下滑，房市研究機構中指研究院近日發表報告顯示，今年一月成交量月減百分之廿八點○六、年減百分之十二點五一；各線城市成交按年按月計算都下跌，其中以二線城市表現最差。一線城市整體成交面積也按月下跌百分之十六點二三，按年下跌四點二七。