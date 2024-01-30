上海優化房屋限購！ 社保滿5年可在外環外區域買一套房

為搶救房市，大陸一線城市持續寬鬆房屋限購政策。上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局30日推出上海優化住房限購政策指出，自31日起，在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房。外界關注北京會否跟進。

通知並稱，該政策是為了更好滿足居民合理住房需求，促進區域職住平衡、產城融合。

據了解，這次新政策有三項重點：一是放寬地區在上海外環以外，外環以外包含金山區、松江區、南匯區、奉賢區等範圍；二是連續繳納社保或個所稅五年以上；三是不用結婚，以前在上海市購房非戶籍必須以家庭為單位購買，新政策下，單身者可以購買。

農曆年前大陸多地紛推出鬆綁房屋限購措施，先是廣州在27日發布新政指出，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方米以上（不含120平方公尺）住房，不納入限購範圍。

蘇州市近期也被證實取消住房限購政策，購買新房、二手房不做購房資格審核，新房限售政策仍為兩年。