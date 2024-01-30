穩經濟 陸社科院建議降準並加大降息幅度

中國社會科學院金融研究所29日發布中國宏觀金融報告指出，隨著擴大內需和穩定預期的宏觀政策持續發力，中國經濟復甦內生動力逐步增強，預計2024年經濟增速可望實現4.8%-5.0%。報告並建議，大陸總體經濟政策應延續擴張基調並更加注重結構調整，穩定市場預期。財政政策適度加碼，貨幣政策適時降準並繼續較大幅度降息。

報告也預計，需求復甦將帶動大陸物價溫和回升，預計2024年消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）年增率約為1.0%至1.5%和0.5%左右；中長期信貸需求改善和中央政府加槓桿支撐社融回升，預計2024年社融增速為10.0%左右。

報告指出，2023年中國經濟呈現波浪式發展、曲折式前進的特徵，有效需求不足仍是主要矛盾。增長動能不足，消費尚未恢復至疫情前水準，製造業和基建投資平穩增長，房地產投資和出口拖累需求擴張；從金融條件看，新增貸款和政府債券支撐社融總量高增，居民和企業中長期信貸需求不足資金活化程度偏低。

此外，在全球經濟方面，該機構表示，主要發達經濟體升息周期已經結束，但政策利率仍將維持高位；全球債務危機加劇，新興經濟體和發展中國家瀕臨債務違約風險；全球經濟尚未陷入衰退，「低增長」將是全球經濟的常態。

中國社科院預計，2024年全球經濟增長進一步分化，而美國經濟「軟著陸」的可能性較大，但經濟增速相較2023年可能會有所放緩。

在外匯市場上，中國社科院預計，大陸外匯市場逐步企穩，人民幣匯率「先抑後揚」，人民幣兌美元匯率在2024年上半年有望升破7.1，在2024年底有望升破7。大陸跨境資本流出規模收縮，人民幣國際債券市場持續擴張。