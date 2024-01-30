我14檔基金投資恒大 曝險4700萬

根據金管會截至二○二三年八月底調查，壽險業、證券業對恒大集團曝險均是零，僅有十四檔基金、四千七百萬元投資到恒大集團；至於銀行業則未有單獨對大陸不動產個別統計數字，但整體對陸曝險已降到史上低點。

據統計至去年六月底資料，國內壽險業投資大陸房地產共廿一億元，其中債券九億元、股票十二億元，但對碧桂園、恒大、ＳＯＨＯ全都是零。至於券商在去年七月底止對大陸房地產曝險共八十一點三億元，包括券商九千六百萬元，投信基金共一四五檔、八十點三億元；其中在ＳＯＨＯ和恒大都是零曝險，僅碧桂園有一九七七萬元。

金管會原先統計到去年七月底投信基金有六十檔基金、六點九億元投資到碧桂園；十四檔基金、五千三百萬元投資到恒大集團；ＳＯＨＯ則沒有基金投資；其中投資到恒大集團的金額去年八月底減少六百萬元至四千七百萬元，金管會表示，曝險金額減少可能是處分或跌價減損所致。

銀行業部分，僅統計整體銀行業對陸曝險，但未就大陸不動產另做畫分統計。截至去年九月底，國銀對陸曝險共一兆八十五億元為史上新低點。