搶救房市 連開多帖猛藥

中國大陸房地產市場持續低迷，官媒《證券日報》引述專家看法指出，大陸官方近期發布的一系列政策釋放了較為強烈的積極訊號，接下來金融支持房地產的力度，以及各地政策的優化調整力度，可望進一步加大，各地房貸利率和頭期款比例仍有下調的可能。

今年1月以來，已有多地繼續下調首套房貸利率。根據貝殼研究院數據，截至1月中旬，其統計的百城中有60個城市首套房貸利率已進入「3字頭」。

1月百城首套主流房貸利率平均為3.84％，其中一線城市首套房貸利率為4.13％，與上月持平；二線城市首套房貸利率降至3.86％，三、四線城市首套房貸利率降至3.82％。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，當前北京、上海等核心一、二線城市頭期款比例和房貸利率仍處於較高水準，未來仍有一定下調空間。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪預計，今年大陸房市政策端將延續寬鬆基調，政策工具箱將從深度與廣度兩個方面進一步挖掘，房貸利率和頭期款比例仍有下調的可能，各地將針對自身情況進行不同幅度的優化調整。

談到銀行如何做好房地產金融服務，東方金誠首席宏觀分析師王青對《證券日報》表示，銀行對房地產市場的支持主要有三面向：

一、加大力度引導銀行等金融機構「一視同仁 」滿足不同所有製屋合理融資需求；二、結構性貨幣政策定向發力。 截至2023年年底，人民幣3,500億元「保交樓」專項借款絕大部分都已投放到項目，下一步可以考慮增加額度；三、要透過下調居民房貸利率下限等方式，繼續引導居民房貸利率下行。 這是有效降低居民購屋成本的關鍵一招。

陳文靜表示，北京、上海部分區域二套房頭期款比例最低仍為50%，房貸利率仍在4%以上。