聽新聞
test
0:00 / 0:00

官媒喊穩住資本市場

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

面對大陸股市近期持續動盪，官媒《證券時報》刊文稱，全力維護資本市場平穩運行是當前首要任務，「穩」需要通過改革增強資本市場內在穩定性，推進改革則需要以投資者為本。

與此同時，大陸國務院國資委昨（29）日舉行中央企業、地方國資委考核分配工作會議。國資委表示，在前期試點探索、積累經驗的基礎上，全面推開上市公司市值管理考核，量化評價中央企業控股上市公司市場表現，同時對踩紅線、越底線的違規事項加強懲戒，引導企業更加重視上市公司的內在價值和市場表現。

上述文章指出，推進改革需要以投資者為本，保護投資者特別是中小投資者的合法權益是證監會的法定職責，有必要從維護市場公平性出發，系統梳理評估資本市場關鍵制度安排，全面加強監管，讓違法者付出慘痛代價。

文章還提出，一方面，應針對市場關注度高的發行定價、量化交易、減持等規則進行研究，完善相應的制度安排，體現投資者優先原則，同時大力提升上市公司質量，推進上市公司透過回購註銷股份、加大分紅等方式，更好回報投資者。

上市公司 資本市場 陸股

延伸閱讀

直播主濫檢舉太陽符號 官媒打臉：這種人「百弊無一利」

上海1美食訂單漲300%！《繁花》爆火帶動商機 陸官媒：穩住消費熱

參加獎僅100元！他曝上市公司尾牙最大獎金 氣罵：當大家乞丐

拚經濟要正能量！中國官媒熱炒創業成功 網友質疑「編故事」

相關新聞

恒大在港強制清算 港法官頒令驚動市場

香港高等法院昨舉行「終極聆訊」，中國恒大再度尋求延後清盤（清算）不果，法官說「enough is enough」回應，最...

華為打造全新手機子品牌

第一財經報導，有消息稱華為已註冊「星耀手機」品牌商標，定位中端手機市場，但上述消息並未獲得華為官方確認。經銷商也稱未收到...

陸四大資管公司走入歷史

據新華社報導，為響應官方機構改革方案，中國信達、中國東方和中國長城等三家資產管理公司（AMC）將於近期劃至中投公司。原來...

搶救房市 連開多帖猛藥

中國大陸房地產市場持續低迷，官媒《證券日報》引述專家看法指出，大陸官方近期發布的一系列政策釋放了較為強烈的積極訊號，接下...

董明珠：格力業績拚五年翻倍

大陸知名電器品牌格力電器董事長董明珠近日表示，格力電器2023年全年營收約人民幣2,050億元，利潤約人民幣290億元，...

官媒喊穩住資本市場

面對大陸股市近期持續動盪，官媒《證券時報》刊文稱，全力維護資本市場平穩運行是當前首要任務，「穩」需要通過改革增強資本市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。