面對大陸股市近期持續動盪，官媒《證券時報》刊文稱，全力維護資本市場平穩運行是當前首要任務，「穩」需要通過改革增強資本市場內在穩定性，推進改革則需要以投資者為本。

與此同時，大陸國務院國資委昨（29）日舉行中央企業、地方國資委考核分配工作會議。國資委表示，在前期試點探索、積累經驗的基礎上，全面推開上市公司市值管理考核，量化評價中央企業控股上市公司市場表現，同時對踩紅線、越底線的違規事項加強懲戒，引導企業更加重視上市公司的內在價值和市場表現。

上述文章指出，推進改革需要以投資者為本，保護投資者特別是中小投資者的合法權益是證監會的法定職責，有必要從維護市場公平性出發，系統梳理評估資本市場關鍵制度安排，全面加強監管，讓違法者付出慘痛代價。

文章還提出，一方面，應針對市場關注度高的發行定價、量化交易、減持等規則進行研究，完善相應的制度安排，體現投資者優先原則，同時大力提升上市公司質量，推進上市公司透過回購註銷股份、加大分紅等方式，更好回報投資者。