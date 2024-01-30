董明珠：格力業績拚五年翻倍

大陸知名電器品牌格力電器董事長董明珠近日表示，格力電器2023年全年營收約人民幣2,050億元，利潤約人民幣290億元，貢獻稅收人民幣176億元。這也是自2019年後，該公司營收數字再次回到人民幣2,000億元大關。董明珠同時立下目標：希望2024年稅收貢獻超人民幣200億元，未來五年爭取業績翻倍。

格力電器此前發布業績預告顯示，預計2023年營收數值區間為人民幣2,050億元到2,100億元，較上一年提升7.8%到10.44%，尤其是淨利潤預計較上年同期提升10.2%到19.6%，達人民幣270億元到293億元。

事實上，董明珠過往提過類似的激進目標。2018年格力首次達到2,000億元營收線時，她便拋出了五年後營收破人民幣6,000億的銷售目標。但現在看來該目標未能實現，「很遺憾，但有夢想才有動力。」她對此表示。

格力電器過往維持較高現金分紅，近五年格力電器平均每年分紅達人民幣140.73億元。但董明珠稱，「我們不靠股價生存」、「我們是對股民最負責任的企業」。董明珠還喊話，如果對格力有信心，就應該長期持有格力股票。此外，董明珠也公開宣布格力會多拿出人民幣2億給員工發年終獎。該話題還登上微博熱搜。

格力電器1991年成立至今33年，以家用空調產品為核心業務，同時拓展至中央空調、生活電器、智慧裝備以及新能源領域。外界認為這次業績可能增長原因來自於傳統空調。截至29日收盤，格力電器股價報每股人民幣35.06元，漲幅4.16%，今年以來漲超9%。