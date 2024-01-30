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共建「成渝經濟圈」項目300個、將投資3.6萬億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

四川省發改委官方微信平台日前表示，推動成渝地區雙城經濟圈建設聯合辦公室近日發布「共建成渝（成都與重慶）地區雙城經濟圈2024年重大項目清單」，共列項目300個、總投資約3.6萬億元人民幣。

中新社報導，在300個項目中，實施現代基礎設施項目有101個，建成成都至資陽等市域（郊）鐵路、開江至梁平等省際高速公路，加快推進重慶江北、四川樂山等機場和成渝中線、成達萬高鐵等川渝重大通道等項目建設，有序推進長江上游航運中心實施，全國綜合立體交通網主骨架「第四級」的通達性和便利性將進一步提升。

力爭完工1000千伏特高壓交流工程（甘孜—天府南—成都東、天府南—銅梁）等項目，加速建設國家天然氣（頁岩氣）千億立方米產能基地，成渝地區「能源大動脈」將更加暢通。年內開工建設引大濟岷等骨幹水利工程，水安全保障持續加強。 　

在進一步優化現代化產業體系方面，將實施現代產業體系項目114個，聚焦川渝協同共建的電子信息、裝備製造、汽車、特色消費品等世界級產業集群，以及機器人、智能網聯汽車等戰略性新興產業，加快實施宜賓鋰電、綿陽巨星永磁、德陽航空航天燃機裝備等一批有影響力的產業項目。 　　

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