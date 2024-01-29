龍年是「寡婦年」不宜結婚？陸官媒：應破除迷信思維

春節將至，大陸民間盛傳即將到來的龍年無春，是「寡婦年」，不宜結婚。對此，大陸多家官媒稱，上述說法缺乏科學依據，人生大事不必受迷信影響。

「寡婦年」說法的來自於「寡年」，也被稱為「無春年」、「盲年」，指整個農曆年都沒有「立春」的年份。所謂的「無春年」常見於農曆，平均2至3年左右就會出現一次，如2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是「無春年」。

古人將「立春」與生育聯繫起來，春不立，則生殖不旺。「無春」等於「無子」、「無後」，而結婚最忌「無子」，因此中國古時將「無春年」結婚視為不吉利。

《中國青年報》表示，所謂「寡婦年」不宜結婚這種基於迷信的觀點，不僅缺乏科學依據，而且與現代社會的價值觀念背道而馳。

《新京報》則稱，「無春年」和寡婦是完全沒有關係的，更不用說與婚嫁有甚麼關聯，自然也不能決定婚姻的成敗和長久。「寡婦年」的說法本身就是對「無春年」的過度解讀。

中國江蘇網引述民政部專家說法稱，2023年由於「閏二月」的出現，出現了兩個「立春」節氣。 2024年春節是2月10日，而立春是2月4日。 2025年春節是2025年1月29日，而立春是2月3日，所以2024農曆年整年都沒有「立春」節氣。

針對中國民間流傳「無春年不能結婚、雙春年結婚要二婚」的說法，專家表示，「寡婦年」不宜結婚的說法是荒唐的，是一種迷信的說法，沒有科學依據。 「無春年」只是農曆與陽曆的巧合，有無立春只是由不同曆法的時間差造成的，對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。

不過有大陸網友表示，「最奇怪的是有一種人，『靈活迷信』。談出生率時說，今年是龍年，龍年吉祥，大家要多生龍寶寶。談結婚率時說，大家不要相信龍年不宜結婚，這是迷信。」