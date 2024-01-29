快訊

國三重大車禍！轎車急速撞工程車頂落邊坡2人傷 重傷者無呼吸心跳

立院龍頭戰綠白下午閉門會！被指不挺游錫堃 柯建銘：柯文哲不懂我的心

MLB／道奇、教士海外開幕戰沒票了 短短8分鐘被搶光

龍年是「寡婦年」不宜結婚？陸官媒：應破除迷信思維

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
即將到來的龍年將無「立春」，因此也被稱為「無春年」、「寡婦年」。（新華社）
即將到來的龍年將無「立春」，因此也被稱為「無春年」、「寡婦年」。（新華社）

春節將至，大陸民間盛傳即將到來的龍年無春，是「寡婦年」，不宜結婚。對此，大陸多家官媒稱，上述說法缺乏科學依據，人生大事不必受迷信影響。

「寡婦年」說法的來自於「寡年」，也被稱為「無春年」、「盲年」，指整個農曆年都沒有「立春」的年份。所謂的「無春年」常見於農曆，平均2至3年左右就會出現一次，如2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是「無春年」。

古人將「立春」與生育聯繫起來，春不立，則生殖不旺。「無春」等於「無子」、「無後」，而結婚最忌「無子」，因此中國古時將「無春年」結婚視為不吉利。

《中國青年報》表示，所謂「寡婦年」不宜結婚這種基於迷信的觀點，不僅缺乏科學依據，而且與現代社會的價值觀念背道而馳。

《新京報》則稱，「無春年」和寡婦是完全沒有關係的，更不用說與婚嫁有甚麼關聯，自然也不能決定婚姻的成敗和長久。「寡婦年」的說法本身就是對「無春年」的過度解讀。

中國江蘇網引述民政部專家說法稱，2023年由於「閏二月」的出現，出現了兩個「立春」節氣。 2024年春節是2月10日，而立春是2月4日。 2025年春節是2025年1月29日，而立春是2月3日，所以2024農曆年整年都沒有「立春」節氣。

針對中國民間流傳「無春年不能結婚、雙春年結婚要二婚」的說法，專家表示，「寡婦年」不宜結婚的說法是荒唐的，是一種迷信的說法，沒有科學依據。 「無春年」只是農曆與陽曆的巧合，有無立春只是由不同曆法的時間差造成的，對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。

不過有大陸網友表示，「最奇怪的是有一種人，『靈活迷信』。談出生率時說，今年是龍年，龍年吉祥，大家要多生龍寶寶。談結婚率時說，大家不要相信龍年不宜結婚，這是迷信。」

結婚 立春 迷信

延伸閱讀

桃園「佛系消防員」春節前伸援手 暖贈困苦鄰居新機車

台南春節計程車加成收費已建入計費表 按表付費免被坑

3生肖春節旺財、4生肖欠佳 廟後方買彩券易中獎

小粉紅翻車！以愛國之名檢舉商場太陽符號 陸官媒也看不下去

相關新聞

香港高院下令中國恒大清盤 恐為大陸房市再掀風暴

香港高等法院周一公告，下令中國恒大集團即時清盤。據香港經濟日報報導，中國恒大集團遭呈請清盤案，29日於香港高等法院再訊。...

陸25年前成立的四大資產管理中心 將全數走入歷史

據新華財經報導，響應官方機構改革方案，中國信達、中國東方和中國長城等三家資產管理公司（AMC）將於近期劃至中投公司。原來...

龍年是「寡婦年」不宜結婚？陸官媒：應破除迷信思維

春節將至，大陸民間盛傳即將到來的龍年無春，是「寡婦年」，不宜結婚。對此，大陸多家官媒稱，上述說法缺乏科學依據，人生大事不...

陸股限制做空 胡錫進：官方真的想把股市「搞起來」

為拯救持續低迷的股市，大陸官方近期頻頻出招，中國證監會周日再宣布29日起全面暫停限售股融券出借。對此，《環球時報》前總編...

穩房市 專家稱：陸房貸利率與自備款仍有調降空間

中國大陸房地產市場持續低迷，《證券日報》引述專家看法指出，大陸官方近期發布的一系列政策釋放了較為強烈的積極訊號，接下來金...

世界牙刷中心在揚州 年產量75億支 清朝起就響噹噹

成就中國大陸今天「世界工廠」地位的，很大部分是來自於一些外界並不熟悉的「超級小鎮」。例如湖南邵東每年生產約150億個普通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。