陸25年前成立的四大資產管理中心 將全數走入歷史

據新華財經報導，響應官方機構改革方案，中國信達、中國東方和中國長城等三家資產管理公司（AMC）將於近期劃至中投公司。原來四大AMC之一的中國華融早前已劃入中信集團，並於近期更名為中國中信金融資產。

亦即，25年前，北京當局為處理四大國有銀行不良資產而成立四大資產管理公司將全數走入歷史。

上海澎湃新聞報導，1999年，大陸國務院批准設立中國華融、中國信達、中國東方、中國長城四大AMC，用以剝離、處置國有四大行等金融機構的不良資產。後來四家公司完成了股份制改革，同時中國華融、中國信達已在香港上市。

經過多年的發展，四大AMC均已發展為持有多張金融牌照的金融控股公司。中國信達、中國東方和中國長城三大AMC的第一大股東均為大陸財政部。

中國信達在大陸和香港擁有七家從事不良資產經營和金融服務業務的平台子公司，包括南洋商業銀行有限公司、信達證券股份有限公司、中國金谷國際信托有限責任公司、信達金融租賃有限公司、中國信達（香港）控股有限公司、信達投資有限公司、中潤經濟發展有限責任公司。截至2022年底，中國信達員工約1.4萬人，總資產高達人民幣1兆6,159.89億元。

中國東方在全大陸共設26家分公司，下轄中華聯合保險集團股份有限公司等10家一類子公司，業務涵蓋不良資產經營、保險、銀行、證券、基金、信托、信用評級和海外業務等，員工總數5萬多人。截至2022年底，中國東方集團總資產達人民幣1兆2,479億元。

中國長城目前服務網絡遍及大陸全國30個省、自治區、直轄市和香港特別行政區，設有32家分公司，旗下擁有長城華西銀行、長城國瑞證券、長生人壽保險等8家控股公司。

中國投資有限責任公司（簡稱「中投公司」）則成立於2007年9月29日，旨在實現大陸國家外匯資金多元化投資。中投公司下設三個子公司，分別是中投國際有限責任公司、中投海外直接投資有限責任公司和中央匯金投資有限責任公司。