雲南兩會 熱議口岸經濟

「雲南各口岸人文、自然風光各異，依託口岸資源建設連通周邊國家的跨境旅遊合作區，是口岸經濟發展的關鍵之一。」27日，在此間召開的2024年雲南兩會上，「口岸經濟」再成熱詞，民進雲南省委會在集體提案中展望「口岸+旅遊+產業」的可能性。

中新社報導，地處中國大陸西南邊陲的雲南省，與越南、寮國、緬甸接壤，邊境線長4060公里，擁有經國務院批准開放的口岸21個。2023年雲南智慧口岸建設走在大陸全國前列，磨憨鐵路口岸成為大陸對東協的第一大鐵路口岸。2024年該省政府工作報告中，大力發展口岸經濟依然列入工作總體要求。

產業是口岸經濟發展的基礎。民進雲南省委會在提案中指出，當前雲南口岸產業支撐不足，多依賴自然資源粗放經營，精深加工能力弱，產業鏈條尚不完整。

對此，民進中央青工委副主任、雲南大學經濟學院國際經濟系主任胡穎建議，以更高水平共建雲南承接產業轉移示範園區，實現口岸和園區融合發展，通過「岸腹聯動」和「跨省聯動」推動產業鏈互補；培育多元產業體系，擴大高原特色農業、綠色能源、專精特新有色金屬材料等特色產業集群和外貿轉型升級基地建設，提升口岸區域競爭力。

位於西雙版納州猛臘縣的磨憨鎮，地處中老鐵路、昆曼大通道關鍵節點，同時擁有國家級公路口岸和鐵路口岸。雲南省政協常委、昆明市政協主席楊皕表示，自2022年昆明託管以來，磨憨基礎設施大幅改善，口岸通關效能提升，口岸城市建設成效明顯。她坦言，當前磨憨國際口岸城市建設尚處於打基礎、謀長遠的起步階段，一些關乎發展的關鍵問題亟待破解。