海南自貿港 優化軟環境

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，僑資企業加綠巧食品製造業（海南）有限責任公司獲批成為海南自貿港第二批「一線放開、二線管住」進出口政策制度擴區試點企業，將試用「加工增值30%銷往大陸免關稅」政策。

中新社報導，「公司生產的巧克力原料來自歐洲和加拿大等地，加工增值政策應用，將大大提升產品競爭力。我們將加碼研發，擴大產能。」加綠巧食品製造業（海南）有限責任公司總經理孟偉偉說，海南多部門支持推進公司申報政策落地進度，解決企業發展難題，讓企業發展更有底氣。 　　

不少企業家像孟偉偉一樣，感受到了海南營商環境的不斷優化。政務服務「零跑動」、機器管招投標、准入即准營、極簡審批……海南自貿港不斷優化營商「軟環境」。今年海南省政府工作報告提出：突出法治化、國際化、便利化，謀畫實施一批「顆粒度」更細的改革舉措。優化升級外資企業一站式服務平台，提升外商和外籍人士工作生活便利化。

海南省政協委員、澳洲資本投資有限公司董事總經理何逸舟注意到，隨著海南自貿港制度集成創新和法治體系不斷完善，市場對其的關注度大幅提升，項目落地進度也有所加快。 　　

何逸舟介紹，該企業在瓊重點布局投資業務，幫助中國企業以海南自貿港為窗口加速出海，尤其是對澳洲清潔能源和綠色經濟領域的拓展合作，也推動更多澳洲品牌和產品進入中國市場。

生物醫藥產業是海南自貿港重點培育的高新技術產業。「自貿港政策大禮包愈來愈多，激發了企業發展的活力。」海南省人大代表、海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司董事長劉景萍說，政府派來企業秘書為其排憂解難，企業可一心忙發展。

在海南省政協委員康拜英看來，近年海南在構建公平競爭的市場環境、高效廉潔的政務環境、公正透明的法律環境等「裡子」不斷優化，但在社會管理和語言環境等「面子」方面還需努力。

澳洲 語言

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