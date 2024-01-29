大陸首家 東方汽輪機 燃機產出破百

日前，伴隨著「起運」號令響起，位於四川省德陽市的東方汽輪機重二園區內，裝載著華電章丘1號燃機本體的車輛緩緩駛出。這是東方汽輪機第100台燃機完工發運儀式現場，標誌著東方汽輪機成為大陸首家燃機產出達到百台的企業。

山東華電章丘2×400兆瓦級燃機熱電項目，是山東省首批、濟南市首個開工的重型燃氣機組示範工程，專案總投資22.64億元人民幣，建成後將有效提升當地清潔發電和調峰保供能力，進一步優化當地能源結構，促進經濟社會綠色低碳發展。

經過多年發展，東方汽輪機已建立起完整的燃氣輪機設計、製造、試驗驗證體系，形成了自主燃氣輪機研發製造能力。擁有大陸首台全國產化F級50兆瓦重型燃氣輪機（代號G50），及H100、M701D、M701J等全系列燃機產品線，共獲得燃氣輪機訂單超過140台，累計市場占有率超過45%，2023年市場占有率超過70%，年生產燃機能力達22台。

東方汽輪機董事長劉輝表示，企業將以第100台燃機發運為全新起點，繼續深耕高端能源裝備領域，為推動清潔能源裝備產業集群高質量發展、保障能源供應安全性和穩定性、助力「雙碳」目標實現發揮更大作用。