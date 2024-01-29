上海將開展更大金融壓力測試

上海市十六屆人大二次會議27日閉幕後，上海市政府舉行記者會。上海市市長龔正回答記者提問時表示，高水準金融對外開放一直是上海國際金融中心建設的重要任務，也是未來增強競爭力和影響力的關鍵所在。上海要做到「三個更好」：更好發揮先行先試作用、更好拓展雙向開放成果、更好統籌金融開放和安全。

中新社報導，龔正說，要穩步擴大金融領域制度型開放。依託浦東新區、臨港新片區等重點區域，上海將開展更大程度的金融壓力測試，打造國際金融資產交易平台，推進跨境金融、離岸金融等領域創新試點；積極開發面向國際的金融產品，提升跨境投融資便利化。

上海「浦東新區綜合改革試點實施方案（2023－2027年）」近日發布。龔正表示，上海將探索境外專業人士臨時執業許可、版權登記制度、建設用地按規畫期實施總量管控等重大政策，著力破解制約產業發展的瓶頸障礙；加快實施企業跨境融資便利化、海上保稅、液化天然氣加注等一批重大舉措；推動金融雙向開放、創新藥和醫療器械發展、數據跨境流動等方面取得實質性成果，努力形成一批具有國際競爭力的制度體系。

在推動自貿區高水平制度性開放方面，龔正指出，上海要全方位試制度。

在加強邊境措施對接方面，要爭取在關稅、市場准入等方面率先突破，促進商品、技術、資金、數據等要素跨境高效流動。

在加強邊境後措施對接方面，要爭取在知識產權（智慧財產權）全過程保護、國企改革、政府採購、競爭中性等領域率先突破，努力營造公平、透明、可持續的發展環境。

他表示，上海要為改革開放探新路，重點圍繞「三個貿易一個便利化」，即貨物貿易、服務貿易、數位貿易和投資便利化，來開展更大程度的壓力測試。