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久違反彈 橋水：陸股估值具吸引力 持「適度看漲」態度

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
全球對沖基金巨頭橋水（Bridgewater Associates）近日告訴投資者稱，大陸股市估值具有吸引力，對其持「適度看漲」態度。圖／取自第一財經
全球對沖基金巨頭橋水（Bridgewater Associates）近日告訴投資者稱，大陸股市估值具有吸引力，對其持「適度看漲」態度。圖／取自第一財經

陸股市在經歷一連串暴跌後，近日略有小反彈，不過，市場仍籠罩在悲觀情緒中。對此，全球對沖基金巨頭橋水（Bridgewater Associates）告訴投資者稱，大陸股市估值具有吸引力，對其持「適度看漲」態度。而該機構1月又在大陸展開新一輪全天候策略產品的資金募集，其資產規模在2023年翻倍，10%的年化回報跑贏大陸本地同行。

第一財經指出，儘管大陸股市處在持續破底的困境，但在北京的系列刺激政策支持下，陸股近日有反彈回升跡象，其中，上證綜指回升上2,900點大關。

橋水聯席投資長（CIO）普林斯（Bob Prince）近日在一場金融論壇上指出，觀察一個經濟體時，了解政策制定者在經濟中尋求實現均衡的條件是非常重要的。「當經濟失去平衡時，他們最終會採取措施使其恢復平衡。兩個主要的槓桿是貨幣政策和財政政策。」

普林斯認為，大陸已從疫情中走出來，但經濟復甦相對較慢、通膨仍處於負區間。而通膨下行和就業市場承壓會使債務問題變得更突出，也會影響企業的獲利能力和市場情緒，「面對這些因素，最終政策制定者會採取某種政策措施來實現上述均衡」。

普林斯表示，除中國大陸本身的問題，地緣政治問題也導致資本從中國大陸流出，部分拋售導致物價下跌，風險溢酬上升。所以「我們認為中國市場的估值已具有吸引力。刺激政策在某種程度上是不可避免的」。不過，他補充，目前只是一個開始，中國大陸可能需要做更多。

彭博引述知情人士報導，指橋水的中國大陸私募基金管理公司在1月早些時候的公開說明會中告訴本地投資者，股票值得持有，仍具有性價比。並稱認為大陸官方政策將保持寬鬆以支持經濟成長，並且存在降息空間。

幾天之後，隨著大陸國家主席習近平揭露其金融政策重點，即是強調黨的控制和監管。同時，北京方面未能提供更強有力的貨幣政策支持，大陸股市下挫。

中國人民銀行（大陸央行）隨後宣布2月5日全面下調銀行存款準備率50個基點（BP），釋放長期流動性約人民幣1兆元，下調幅度大於預期，時間也早於預期，激勵大陸股市大幅走強。

陸股

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