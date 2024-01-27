上海今年GDP目標設5% 龔正：須奮力一跳甚至兩跳

上海去年GDP增長5％，未能達成此前設定5.5％以上的增長目標。近日剛閉幕的上海市十六屆人大二次會議，為上海今年的GDP增長設定在5%。上海市長龔正27日表示，實現這個目標「有信心、有底氣」。至於要達成目標也要經過努力，「必須奮力一跳甚至奮力兩跳。」

上海人大閉幕後，上海市政府27日在世博中心藍廳舉行記者會。針對上海今年5%的經濟成長目標，龔正表示，要圍繞高品質發展，穩中求進、以進促穩、先立後破，著力實現質的有效提升與量的合力成長。重點在三方面下功夫。

一是把加速國際經濟、金融、貿易、航運、科創等「五個中心」建設作為主攻方向，突顯加強輻射帶動作用，以點帶面，更好統籌牽引經濟社會發展各方面工作。

二是把深化改革開放作為關鍵一招，更好發揮國家戰略任務疊加優勢，全方位、大力度推進首創性改革、引領性開放，加速形成具有國際競爭力的政策和制度體系，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，激發經營主體活力，增強經濟發展動力。

三是把供需兩側協同發力作為重要抓手，深化推進供給側結構性改革，以科技創新推進產業創新，著力提升產業鏈供應鏈韌性安全水平，加速培育一批世界級高端產業集群，加強供給和需求面管理，積極發展數位消費、大宗消費、文旅消費，同時加速建設重大工程、重大產業項目和新型基礎設施，支持企業拓展多元化國際市場、持續擴大有效運作。

針對吸引外資，龔正提到，去年上海實際使用外資突破了240億美元，連續第四年超過200億美元，實到外資再創新高，且上海始終是外商最青睞的投資地之一。

他指出，上海將穩定拓展規則、規制、管理標準等制度性開放，提升製造業開放水平，實施國家服務業擴大開放綜合試點，持續深化總部增能計畫和外商投資研發中心提升計畫。

此外，上海將實施「外商投資全球夥伴計畫」，加大用地、能耗、環評、融資等保障力度，並且辦好外資企業政企圓桌會議，不斷提升外籍人士在工作簽證、出入境、在滬支付等便利度。

龔正還說，上海將深入清理妨礙要素市場配置的隱形門檻與壁壘，在市場進入、要素取得、權益保障等方面，推出更多創新舉措，促進各類經營主體公平競爭，並落實國結構性減稅降費政策，打造優質營商環境。

他還表示，上海將依托浦東、臨港新片區等重點區域，進行更大程度的金融壓力測試，打造國際金融資產交易平台，推動跨國金融、離岸金融等領域創新試點。並在上海自貿試驗區先行試點CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）和DEPA（數位經濟夥伴關係協定）等規則條款，「為國家試制度」。