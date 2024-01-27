廣州放寬住房限購令 一線城市調整預期增強

在中央表態各城市可因地制宜調整政策後，廣州27日宣布放寬120平方公尺（36.3坪）以上住房限購。易居研究院研究總監嚴躍進解讀，這展示了對改善型住房的需求進一步放鬆，不過120平方公尺以下仍維持「房住不炒」與改善剛需的適當管控和平衡。此外，廣州的政策宣布，也體現了各地方政府房地產調控自主權的增加，其他三個一線城市放寬機率也增大。

大陸住建部26日召開城市房地產融資協調機制部署會，會議指出，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

澎湃新聞報導，廣州市人民政府辦公室27日隨即在官網發布「關於進一步優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知」，其中提到，要優化調整限購政策，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方公尺以上住房，不納入限購範圍。

通知也說，在限購區域範圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房併辦理房屋租賃登記備案手續的，或者在廣州市存量房交易系統取得房源信息編碼並掛牌計畫出售的，購買住房時相應核減家庭住房套數；對於有合併不動產權證明書條件的房屋，購屋人可申請移轉登記業務、合併登記業務一同辦理；商服類別物件不再限定轉讓對象。

易居研究院研究總監嚴躍進解讀，這次廣州相關政策的鬆綁，釋放出幾個信號。

第一，廣州之前的住房限購政策有過微調，包括「認房不認貸」，降低首付比例和房貸利率，但廣州沒有調整過普通住宅的認定標準，其他一線城市有所調整。如今作出調整，說明今年房地產政策進一步放鬆，具有訊號意義。

第二，此次針對120平方公尺以上的住房放鬆，顯示是對改善型住房的需求進一步放鬆沒有約束，不過對剛需120平方公尺以下，仍從「房住不炒」和改善剛需的需求方面有適當的管控和平衡。

第三，這次政策結合大陸住建部「充分賦予城市房地產調控自主權」的表述來看，說明地方政府房地產放鬆的自主權增大。且「廣州每次都打頭陣，說明其他三個一線城市放寬機率也增大，增強了大家對限購進一步調整的預期」。

通知還說，要繼續加大住房保障力度，進一步完善公共租賃住宅、保障性租賃住宅及配售型保障住宅供應結構及政策體系，加大供應力度，持續滿足各類保障人群住宅需求。2024年計畫籌建配售型房屋1萬套、保障租賃住房10萬套，發放房屋租賃補貼1.8萬戶。

通知也指出，將依照住建部要求，建立廣州市房地產融資協調機制，搭建政銀企溝通平台，推動房地產開發企業和金融機構精準對接，「提出可以給予融資支持的房地產項目名單，一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求」。