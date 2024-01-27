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大陸去年個人房貸餘額年減1.6% 近20年首次負成長

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸去年個人房屋貸款餘額年減1.6%，為近20年來首年出現年比負成長。（中新社）
大陸去年個人房屋貸款餘額年減1.6%，為近20年來首年出現年比負成長。（中新社）

大陸2023年金融機構貸款投向數據出爐，整體來看，官方著力支持的普惠金融、綠色貸款餘額快速成長，大幅超出各項貸款的平均成長速度；同時，與房地產相關的房地產開發貸款和個人房屋貸款增速疲軟，尤其是個人房屋貸款餘額年減1.6%，為近20年來首年出現年比負成長。

綜合財新網、上海證券報報導，中國人民銀行（大陸央行）26日發布「2023年金融機構貸款投向報告」顯示，截至2023年末，金融機構人民幣各項貸款餘額237.59兆元，年增10.6%。全年人民幣貸款增加22.75兆元，較去年增加1.31兆元，創下歷史新高。

其中，普惠、綠色、科創等重點領域貸款成長較快。數據顯示，截至2023年末，普惠小微貸款餘額29.4兆元，餘額年增23.5%；本外幣綠色貸款餘額30.08兆元，年增36.5%；科技型中小企業本外幣貸款餘額2.45兆元，年增21.9%。

獲得貸款支持的科技型中小企業21.2萬家，獲貸率達46.8%；獲得貸款支持的高新技術企業21.75萬家，獲益率為54.2%。

不過，房地產相關貸款表現疲軟。截至2023年末，人民幣房地產貸款餘額52.63兆元，年減1%，成長速度比上年末低2.5個百分點。

其中，人民幣房地產開發貸款餘額12.88兆元，年增1.5%，成長速度比上年末低2.2個百分點；個人房屋貸款餘額38.17兆元，年減1.6%，成長速度比上年末低2.8個百分點，財新網指出，這是個人房屋貸款餘額近20年來首年出現年比負成長。

雖然個人房屋貸款規模縮水，但住戶消費貸款、住戶經營性貸款都實現了較快成長。

數據顯示，截至2023年末，本外幣住戶貸款餘額80.1兆元，年增5.7%，成長速度比上年末高0.2個百分點。其中，本外幣住戶消費性貸款（不含個人房屋貸款）餘額19.77兆元，年增9.4%；住戶經營性貸款餘額22.15兆元，年增17.2%。

餘額 房屋 房地產

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