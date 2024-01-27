需求逐步改善 陸2023年工業利潤下降2.3%

根據大陸國家統計局最新發布，大陸2023年規模以上工業企業利潤年減2.3%，降幅較前一年收窄1.7個百分點。全年呈現利潤降幅逐月回升、季度利潤由降轉增。官方解讀稱，國內需求逐步改善，工業生產穩定回升，規模以上工業效益持續恢復，主要產業利潤積極改善，新動能培育壯大，工業經濟高品質發展基礎進一步鞏固。

大陸2023年規模以上工業企業利潤人民幣7兆6,858.3億元（約新台幣33.9兆元），比前一年下降2.3%。

統計局工業司統計師于衛寧指出，從年內走勢看，工業利潤從1、2月份年減22.9%逐月回升至全年下降2.3%，利潤降幅大幅收窄。分季看，一、二季度工業利潤年比分別下降21.4%、12.7% ，三、四季分別成長7.7%、16.2%，利潤由降轉增，並實現較快成長。從各月增速看，自8月以來，規上工業企業獲利連續5個月實現正成長。

規模以上工業企業中，國營控股企業利潤年減3.4%；股份制企業利潤年減1.2%；外商及港澳台商投資企業利潤年減6.7%；私人企業利潤年增2% 。

2023年規上工業營業收入年增1.1%，其中，第四季營業收入年增3.2%，成長速度比三季加快2.9個百分點，累計連續5個月回升。于衛寧表示，市場需求逐漸恢復，工業生產穩定回升，產銷銜接狀況持續改善，帶動工業企業營收成長。當前工業經營規模維持擴張態勢，呈現較強韌性，為企業獲利持續恢復創造有利條件。

于衛寧指出，2023年，在41個工業大類行業中，超六成產業全年獲利成長，七成產業獲利呈現回升態勢。其中，裝備製造業利潤成長4.1%，增速較前年加快2.4個百分點；拉動規上工業利潤成長1.4個百分點，比前年提高0.8個百分點，對工業企業利潤恢復的支撐作用進一步增強。

分產業來看，受惠於造船訂單較快成長、汽車產量創歷史新高等因素，鐵路船舶航太運輸設備、汽車產業獲利比上年分別成長22%、5.9%；電氣機械產業受光電板、鋰離子電池等新能源產業帶動，獲利成長15.7%；通用設備產業受產業鏈持續恢復帶動，獲利成長10.3% 。

原物料方面，2023年原物料製造業利潤降幅比前一年大幅收窄17.8個百分點。其中，鋼鐵業受需求改善及低基數等因素共同作用，利潤成長1.57倍；有色、石油加工產業利潤分別成長28%、26.9%。于衛寧表示，固定資產投資穩定成長，下游需求持續恢復，帶動原物料產業獲利明顯改善。

消費品方面，2023年消費品製造業利潤較前年下降1.1%，降幅收窄10個百分點。其中，紡織、酒飲料茶、食品製造、皮革製鞋產業利潤分別成長2%至8.5%。於衛寧指出，隨著擴大內需、提振消費各項政策措施持續顯效，消費需求逐步回暖，消費品產業獲利明顯改善。

能源產供方面，2023年電力、熱力、燃氣及水生產及供應業利潤比上年增長54.7%，拉動規上工業利潤增長3.1個百分點。于衛寧指出，隨著宏觀經濟回升向好，發、售電量較快成長，疊加燃料價格年減、發電成本降低等因素，電力熱能生產及供應業利潤成長71.9% 。

成本部分，2023年規上工業每百元營業收入中的成本與前一年基本持平，其中，三、四季年比分別減少0.71元、0.60元。于衛寧指出，企業生產銷售持續成長，規模效應不斷增強，疊加原物料價格降幅大於工業品出廠價格降幅等因素，共同推動企業單位成本回落，有助於擴大獲利空間、促進企業獲利恢復。