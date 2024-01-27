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護外資抬消費 陸商務部祭四招

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國新辦26日召開新聞發布會，邀請商務部官員出席，會上，大陸商務部部長王文濤預告，大陸今年將舉辦「投資中國」2024峰會等，吸引外商投資。記者陳政錄／攝影
大陸國新辦26日召開新聞發布會，邀請商務部官員出席，會上，大陸商務部部長王文濤預告，大陸今年將舉辦「投資中國」2024峰會等，吸引外商投資。記者陳政錄／攝影

面對經濟數據不如預期，大陸商務部部長王文濤昨天表示，大陸將持續打造「投資中國」品牌，舉辦標誌性活動「投資中國」二○二四峰會等，並積極推動外資企業問題解決、有關政策措施落實，和辦好「消費促進年」一系列活動，並擴大出口和進口。

數據顯示大陸去年實際使用外資金額年減百分之八，另社會消費品零售總額年增百分之七點二，略低於預期，而以美元計價，進出口總額年減百分之五，其中出口減百分之四點六，進口減百分之五點五。

王文濤坦言，今年大陸外貿發展面臨的外部情勢將會更加複雜嚴峻，需求不振、世界經濟仍低迷、環境不佳，貿易保護主義抬頭，地緣衝突加劇，外溢風險顯著上升等，大陸將做好四方面工作：抓緊推出新政策、加速培育新動能、助力開拓新市場、釋放進口新潛力。

他說， 不但要擴大出口，還要擴大進口，把中國超大規模市場打造為世界共享的大市場，持續為國家經濟發展和全球經濟復甦注入新動能。

對於吸引外資，王文濤首先強調，雖年增率下降，但去年大陸引資規模仍處於近年來的高位，結構持續優化，短期外資數據出現一些波動，是符合經濟規律的正常現象。他說，大陸長期好轉的基本面沒有改變，特別是堅持對外開放的基本國策。

王文濤表示，今年初步考慮在境內外舉辦廿多場招商引資活動，包括「投資中國」二○二四峰會，和繼續落實好去年推出的外資廿四條，推動放寬外資准入，持續優化外商投資環境，用好外資企業圓桌會、外資企業問題訴求收集辦理系統。

有日本商會反映，去年大陸國務院發布，有關優化外商投資環境、加大引資力度的外資廿四條尚未完全落實，王文濤回應，整體來看，超六成政策舉措已經落實或已經取得積極進展，會積極推動問題的解決，推動有關政策措施落實。

促消費方面，他提出要辦好「消費促進年」一系列活動，推動汽車、家電等以舊換新，促進國貨潮品消費，促進工業品下鄉和農產品進城。

外資 大陸商務部

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