陸商務部：去風險 中美經貿最大風險

中美逐步恢復各領域交往，但經貿仍存在隔閡。大陸商務部部長王文濤昨天在北京表示，中美兩國很多企業特別是美資企業反映，現在最大的擔憂是中美關係，擔心經貿問題被政治化，最大的風險就是「去風險」。

王文濤表示，有美資企業說，現在如果要「去風險」，最大的風險就是這個，沒有之一。

王文濤指出，其他問題還包括加徵關稅大幅抬升經營成本，雙向投資限制導致市場進入受阻，制裁對企業本身以及合作夥伴帶來不確定性，合規成本大大提高。

隨美國對華經貿策略從「脫鉤」轉為「去風險」，去年八月王文濤和美國商務部長雷蒙多在北京見面後，雙方同意設立新工作組，尋求貿易和投資問題解決方法，但儘管拜習會落幕，美對華禁限措施仍未改變。

王文濤說，去年中美元首形成面向未來的「舊金山願景」，中美在經貿領域的共同利益遠大於分歧，雙方應該加強對話溝通，並努力幫助企業解決在進行務實經貿合作中面臨的各種問題。

就國際經貿合作，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文繼續表達，中方加入「ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）」的強烈意願，稱今年對外繼續加強交流，對內加強試點和試驗，加入ＣＰＴＰＰ的條件會更加成熟。