歐盟與台灣簽署投資框架協議？ 陸駐歐大使：堅決反對

中國大陸駐歐盟使節團網站披露使團團長傅聰當地時間22日接受彭博社布魯塞爾分社中文專訪實錄；在談到荷蘭ASML今年開始進一步限制光刻機銷陸時，傅聰表示，中國難道只能坐以待斃？永遠不要低估中國科學家和工程師的聰明才智。他也對歐盟有意與台灣簽署框架協議表示，中方對此堅決反對。

當被彭博問及大陸國家主席習近平經常談到要「自力更生」時，傅聰答稱，美國在一些歐洲國家的支持下，正在切斷某些領域的對華供應鏈。最明顯的例子就是光刻機。面對斷供，中國難道只能坐以待斃嗎？我們當然需要強調自力更生，但這並不代表不與他國合作。

彭博社追問，很明顯，荷蘭服從了美方壓力，他是否擔心歐盟在更大範圍內採取此類做法？傅聰回應，確實，他認為這不是一個好訊號。這將阻礙雙方科技和經濟合作，以及歐洲企業發展進步。他說，相信大家都清楚，荷蘭阿斯麥（ASML）公司高層對限制對華出口頗有怨言。沒有中國市場，不知道他們的優勢地位還能維持多久。但永遠不要低估中國科學家和工程師的聰明才智。

對是否反制阿斯麥？他則表示，貿易措施是最後的手段，中方不希望看到中歐相互採取貿易措施。這將造成雙輸局面。這不是我們的政策。

傅聰主動要求談台灣問題。他說，眾所周知，一個中國原則是中國紅線中的紅線，也是中國與所有國家建立外交關係的政治基礎。無論島內局勢如何變化，都不會改變台灣是中國一部分、世界上只有一個中國這一舉世公認的基本事實。歐盟的前身歐共體在與中國建交時明確承諾不與台灣地區進行任何形式的官方往來，不締結任何官方性質協定。近期，歐方在涉台問題上有一些不當言行。我們希望歐方能認真、忠實地履行承諾。

他說，我還想強調一個問題。聽說歐洲議會和台灣當局一些人有意推動簽署一份框架協議。此舉違背一個中國原則，中方堅決反對。台灣當局曾試圖推動與歐方簽署投資協議，遭到拒絕。現在有人提出簽署框架協議。在中方看來，這是一碼事，中方堅決反對。

他表示，如此事成真，將嚴重損害中歐關係。儘管目前這可能只是一個想法而已，但我要提前亮明態度，外界不應對中方立場抱持任何幻想。

對於一些歐洲議會議員訪問台灣，傅聰說，歐洲議會議員竄台構成官方往來，我們每次都會表達抗議和不滿。他們總說是私人訪問，但如果你以議員身份去台灣，怎麼能叫私人訪問呢？對於歐洲議會議員訪台似乎漸成趨勢，他說，這恰恰說明了問題的嚴重性。這違反了歐方的承諾。有人口頭上說堅持一個中國原則，卻說一套做一套，用「切香腸」的方式掏空一個中國原則。對此我們絕不接受。

彭博最先提問中歐雙方近期相互宣布發起反補貼、反傾銷等貿易救濟調查案件，雙方是否正走向貿易戰？傅聰表示，貿易戰並非中方所願，但我們確實對歐盟採取的一些貿易措施高度關切。據我們統計，目前已有9類中國輸歐產品受到歐方反補貼或反傾銷調查，其中最受關注的是電動車。而據報導，歐方也考慮對太陽能板、風力渦輪機、生質柴油等產品採取類似措施。

他說，中方反對上述舉措，其本質是保護主義。中方希望透過友好方式解決問題，貿易救濟、高關稅甚至制裁只能是最後手段。希望雙方能夠透過友好協商找到彼此都能接受的解決方案。

對於電動車反補貼調查，他表示，首先，他希望毆盟並非出於政治動機。其次，在立案前諮詢上，歐方留給中方的準備時間非常有限。第三，在抽樣上，歐盟只選擇了3家中國本土企業，故意排除了中國市場對歐出口量最大的企業，而這是一家美資在華企業（指特斯拉）；在對歐洲企業抽樣時，也故意排除了產銷量靠前的企業。這必然會扭曲調查結果，對中方很不公平，需要加以解決。

如果歐方最終對電動車徵收關稅，中國是否做出反應？傅聰表示，希望這種情況不會發生。至於大陸發起白蘭地反傾銷調查，傅聰則表示，這一調查是中國政府應中國國內產業申請發起的。事實上，從2020年到2022年，歐洲各產業總共接受3.8兆歐元補助。如果中國採取歐盟同樣做法，許多產品都可以成為調查對象。

被問到中歐貿易關係矛盾上升，是否正走向貿易戰風險。他則表示，這種情況並非我們所願。他認為自他到任以來，中歐關係呈現向上態勢。中歐高階代表團多次互訪。今年初以來，習近平主席已同數位歐洲領導人舉行實體或視頻會晤，幾天前李強總理訪問了瑞士和愛爾蘭。這一良好勢頭無疑將為雙邊關係提供政治指導和前進動力，希望雙方繼續保持下去。

他表示，他認為中歐之間經濟問題只是表象，最大挑戰來自於相互認知。歐洲或歐盟對中國仍有許多誤解。現在歐洲有很多關於地緣衝突的討論，一旦涉及中國，往往都基於誤解。

對於「去風險」成了一個熱詞，他表示，坦白講，「去風險」戰略已經對中歐關係產生了阻礙。如今歐方展現出的更多是內顧傾向和保護主義。這對歐盟並無好處。我們理解保護經濟安全的願望，但要有明確界線。走得太遠，只會反噬自身。

傅聰強調，中國高度重視與歐盟的關係。目前，世界進入動盪期，地緣政治局勢緊張。我們認為，歐洲在政治和經濟上都是一支重要的全球性力量。

談到供應鏈問題，他說，歐盟擔憂對華依賴，但談到依賴，不能誇大這個問題。中歐之間的依賴是相互的，而非歐洲單方面依賴中國。中國在許多產品和技術上也依賴歐洲。這是經濟全球化的結果，很正常。中方希望建立相關對話機制，目的是討論供應鏈穩定性。如果歐盟真的關心這個問題，就不應拒絕中方提議。

彭博社：關於烏克蘭問題，中方一直談論和平。但為何中方近期缺席了一些重要涉烏和會？為何中方沒有與烏方積極接觸？