雲南跨境人民幣 高速增長

根據中國人民銀行（大陸央行）雲南省分行消息，2023年雲南與南亞、東南亞國家跨境人民幣結算量達502.59億元，同比增長39.25%。

中新社報導，雲南與緬甸、寮國、越南接壤，毗鄰南亞東南亞，是中國大陸最早開展跨境人民幣結算業務的省分之一。自2010年6月，雲南開展該業務至2023年末，全省跨境人民幣累計收付7939.6億元，已同124個國家（地區）建立了跨境人民幣結算管道，其中共建一帶一路國家46個。

中國人民銀行雲南省分行貨幣信貸管理處副處長金艶昭指出，2023年，雲南跨境人民幣收付合計731.08億元，同比增長12.43%。「其中，貨物貿易人民幣收付453.47億元，同比增長37.99%，有力支持貨物貿易進出口。」

在區域接受度方面，2023年雲南與共建一帶一路國家、南亞東南亞國家跨境人民幣結算量分別為508.25億元、502.59億元，同比分別增長39.17%、39.25%。