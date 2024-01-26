雲南跨境人民幣 高速增長

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國人民銀行（大陸央行）雲南省分行消息，2023年雲南與南亞、東南亞國家跨境人民幣結算量達502.59億元，同比增長39.25%。

中新社報導，雲南與緬甸、寮國、越南接壤，毗鄰南亞東南亞，是中國大陸最早開展跨境人民幣結算業務的省分之一。自2010年6月，雲南開展該業務至2023年末，全省跨境人民幣累計收付7939.6億元，已同124個國家（地區）建立了跨境人民幣結算管道，其中共建一帶一路國家46個。 　　

中國人民銀行雲南省分行貨幣信貸管理處副處長金艶昭指出，2023年，雲南跨境人民幣收付合計731.08億元，同比增長12.43%。「其中，貨物貿易人民幣收付453.47億元，同比增長37.99%，有力支持貨物貿易進出口。」

在區域接受度方面，2023年雲南與共建一帶一路國家、南亞東南亞國家跨境人民幣結算量分別為508.25億元、502.59億元，同比分別增長39.17%、39.25%。

人民幣 中國人民銀行 東南亞

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