江蘇太倉 迎第500家德企

江蘇省太倉市委宣傳部表示，德國時間1月22日，太倉市第500家德資企業的授牌儀式在德國北威州伯曼集團總部舉行。至此，有著中國「德企之鄉」之稱的江蘇太倉，德企總數增至500家。

中新社報導，1993年，克恩-里伯斯（太倉）有限公司落戶太倉這座江南小城，拉開了太倉中德合作的序幕。目前，太倉已成為中國德企投資最密集、發展最好的地區之一，德企畝均產值達1400萬元（人民幣，下同）。太倉半數以上的德企在當地開展了本土化研發創新。 2008年，太倉成為首個由中國大陸商務部和德國經濟部聯合授予「中德企業合作基地」稱號的城市。2016年6月，全球第8家德國中心落戶太倉，這是大陸首家落戶於縣級市的德國中心。德企落戶太倉的速度也逐漸加快，從第1家德企到第100家，太倉花了14年時間；而從第400家到第500家，僅用了兩年多時間。

如今，太倉的對德合作已從經濟領域擴展到教育、文化、科技、環保、城市建設和社會管理等諸多方面。引入德國麵包房、中德友好幼兒園、德國酒店等生活服務企業，舉辦太倉啤酒節等品牌活動……愈來愈多的德國人將這裡作為他們的第二故鄉。

本次落戶太倉的伯曼集團創立於1935年，其膠帶輸送機、鏈式輸送機等大型物流輸送設備運用於全球70多個國家的機場及物流傳送企業。根據規畫，伯曼集團將在太倉高新區設立資產公司和運營公司兩個主體，主要生產和研發物流設備等，項目達產後年產值可達14億元。