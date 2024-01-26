陸央企投資新興產業 增長32.1%

大陸中央企業將全力發展戰略性新興產業。大陸央企去年在戰略性新興產業領域完成投資2.18兆元（人民幣，下同）、同比增長32.1%。

中新社報導，24日在國新辦記者會上，大陸國務院國資委秘書長、新聞發言人莊樹新透露，下一步，國資委和中央企業將完善推進機制、優化支持政策，集全系統之力，持之以恒、全力以赴發展戰略性新興產業和未來產業。

莊樹新表示，去年以來，國資委和中央企業把發展戰略性新興產業和未來產業作為一項牽引性、全局性工作來抓。一是明確了發展新方向。圍繞新一代移動通信、人工智能、生物技術、新材料等戰略性新興產業，未來信息等未來產業，啟動實施中央企業戰略性新興產業煥新行動和未來產業啟航行動，明確了發展重心和方向，細化了任務目標和路徑。 二是有效激發了企業新動能。在資源投入、主業培育、人才支撐等方面制定了一籃子政策，給予企業「頂格、管用、解渴」的支持。優化主責主業管理，建立完善主業動態調整機制，鼓勵企業加快轉型升級、探索新增長點，培育前瞻性戰略性新興產業。

三是在布局上取得了新突破。中央企業去年在戰略性新興產業領域完成投資2.18兆元、同比增長32.1%。中央企業在太陽能制氫、碳纖維製造、汽車晶片等領域落地了一批重點項目，在雷射製造、量子通信、衛星互聯網等領域組建了一批新企業，在電子科技、新能源、生態環保、智能網聯汽車等領域推動了一批重組整合，新產業新業態正在成為企業的重要增長點。