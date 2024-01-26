銷量輸比亞迪 特斯拉有壓力

全球電動車市場競爭激烈，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克廿四日表示，大陸車企是「最具競爭力的」汽車公司，在沒有貿易壁壘的情況下，大陸汽車製造商將「摧毀」全球多數競爭對手。不久前，大陸電動車大廠比亞迪（ＢＹＤ）甫取代特斯拉，成為全球最暢銷的電動車公司。路透報導指出，馬斯克的言論反映了美國電動車巨頭正面臨來自比亞迪等車企爭相向全球擴張的壓力。

路透報導，馬斯克廿四日在與分析師的電話會議上表示，大陸車企是全球「最具競爭力」，並且將在大陸以外的地區取得重大成功，而這取決於建立什麼樣的關稅或貿易壁壘。他補充說，如果沒有貿易壁壘，大陸車企將在很大程度上「摧毀」世界上大部分的汽車公司。

馬斯克還提到，目前還沒有明顯的機會與大陸競爭對手合作，但特斯拉願意讓他們使用自己的充電網絡，並許可自動駕駛等其他技術。

二○二三年第四季，特斯拉純電動車銷售四十八萬四五○七輛，輸給比亞迪同期的五十二萬六四○九輛，讓出全球最大電動車廠的寶座。儘管特斯拉去年已祭出年終大促銷，仍不敵比亞迪更便宜的車型和更多樣化的產品線。

這不是馬斯克第一次稱讚大陸同行。去年十二月，他在紐約一場活動上說，大陸車企極具競爭力；特斯拉最大的競爭對手在中國，而非美國。

報導指出，隨著大陸國內市場競爭加劇和產能過剩，許多大陸電動車企正致力於迅速擴大海外業務，這對海外車廠帶來更大壓力。儘管大陸車企在可靠性、耐用性和安全性方面處於中等水平，但它們在大陸憑藉車載科技和電池交換等創新產品獲得了很高的需求，這將成為未來海外增長的重要因素和區別。

不過，馬斯克的言論除了強調大陸電動車企的強勁實力，也反映了其面臨的政治風險。例如美國總統拜登曾表態，不會讓大陸主導電動車市場的情況發生。歐盟也於去年對大陸電動車祭出反補貼調查。