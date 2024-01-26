智慧手機出貨 十年最慘

根據研調機構IDC（國際數據資訊）最新中國季度手機市場追蹤報告顯示，去（2023）年大陸智慧型手機市場出貨量約2.71億支，較2022年下降5%，創近十年來最低出貨量。從品牌市占率來看，蘋果擠下榮耀、小米等品牌，首次奪下年度第一。

值得注意的是，去年第4季大陸智慧手機市場出貨量約7,363萬支，年增1.2%，在連續年減十季後首次反彈。同時，隨著華為市占的成長，去年第4季iPhone在大陸的出貨量還是下降約2%。

IDC分析，去年大陸前五大智慧型手機大廠市占表現中，蘋果在第4季和2023年全年出貨量排名市場首位。雖然蘋果在高階市場受到競品明顯衝擊，加上自身產品升級幅度有限導致吸引力下降，但是在第三方通路上一直大幅度的降價促銷推動下，還是吸引了較多消費者的需求。

榮耀第4季和2023年出貨量排名大陸安卓市場第一。 繼前年快速恢復之後，2023年的Honor面對市場的激烈競爭，依然保持強勁動能。

IDC指出，榮耀在800美元以上市場依靠可折疊螢幕產品的出色發揮，市占明顯提升；中低階市場緊抓線下消費人群需求特點，打造多款爆款產品。產品策略的成功以及與通路合作的改善，幫助榮耀獲得全年總出貨量第二位的位置。

OPPO 在2023年整體市場規模下降的情況下依然穩居市場第三。其中在折疊螢幕手機市場持續發力，憑藉 Find N3 Flip 的熱銷，OPPO 斬獲2023年豎折產品市場第一名；vivo在大陸市場表現穩健，第4季隨著主力新品集中上市，市場表現明顯好轉，多款爆款產品熱銷持續至今。

IDC指出，小米在第4季是唯二率先恢復年成長的廠商。小米14系列延續上一代產品的優秀口碑，幫助小米穩定住600美元以上市場的位置。同時，紅米K系列和Note系列仍是推動小米出貨的主力軍。自研以及與國產供應鏈的全面合作將有效幫助小米高階品牌形象的建立。未來「人車家生態」閉環的形成將使得小米的競爭力不僅限於手機市場。