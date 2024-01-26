香港人民幣隔拆利率飆高

香港銀行同業間人民幣隔夜拆借利率（Hibor）近期大漲，23日曾創下去年9月底以來的最高值5.5%，代表離岸人民幣流動性趨緊。分析認為，原因在於境外資本持續將外幣兌換成離岸人民幣並買進大陸境內國債所致。

事實上，1月10日起，香港市場人民幣隔夜Hibor利率一直在節節攀升，從2.373%一路漲至最高5.5%。香港銀行外匯交易員指出，離岸市場人民幣需求激增，可能和境外機構投資大陸有關。

界面新聞報導，銀河期貨分析師楊一平分析，香港資金要北上，所以要換和借人民幣，雖然香港離岸市場上人民幣拆借利率的飆升有可能提升北上資金的資金成本，但是對於預期收益的看好，讓投資者認為能夠覆蓋掉這部分成本的損失。

21世紀經濟報導引述香港私募基金負責人分析，「畢竟，隨著市場對第1季中國降準、降息預期高企，境外資本普遍認為中國債券價格大概率上漲，具有較高的抄底投資勝算。」

而隔夜Hibor大漲也讓離岸人民幣開啟新的升值走勢。前述基金負責人指出，境外投機資本主要採取按日借入離岸人民幣部位並拋售賣空套利的交易策略，但近日離岸人民幣隔夜hibor大漲至5.5%，令這些投機資本的拆借人民幣成本飆漲，只能退出賣空人民幣陣營。