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惠譽:陸今年GDP估增4.6%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

信評機構惠譽（Fitch Ratings）表示，大陸房地產市場呈現疲弱及放緩趨勢，地方政府融資平台（LGFVs）及地方政府持續面臨財政壓力，預期未來LGFV的債務或逐漸轉移到至中央政府的資產負債表上。惠譽警告，在財政債務負擔增加下，將為大陸主權評級帶來壓力，預估今（2024）年大陸國內生產毛額（GDP）增長率將放緩至4.6%。

阿斯達克財經新聞報導，惠譽信評首席中國分析師祖克（Jeremy Zook）在2024年經濟展望會上指出，今年仍將是充滿挑戰的一年，大陸的決策者需要面對國內外需求低迷等重重阻力。

惠譽預期，大陸房地產業面臨的挑戰將延續，所帶來的溢出效應將拖累境內投資和消費。政策支持對提振經濟將發揮關鍵作用，但仍存在放緩風險。惠譽強調，北京當局會採取溫和的貨幣政策，預計人行全年還會降息0.5個百分點。

與此同時，經濟學人智庫（EIU）發布報告表示，預期大陸2024年實質經濟增長將自去年的5.2%放緩至4.9%，當局將訂立較高的增長目標，而財政擴張將是支持經濟增長的重要支柱。

經濟學人智庫指出，大陸經濟復甦之路不平坦，特別是房地產市場惡化程度比預期更嚴重。報告預期，大陸將於3月舉行兩會再次訂出新一年經濟增長約5%目標。

惠譽 房地產

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