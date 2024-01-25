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時隔近5年 美媒：波音首度向大陸航空公司交付737 MAX8

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美媒揭露波音已經重啟交付737 Max給大陸的航空公司。圖為波音舟山完工交付中新2018年交付國航空首架波音737 Max飛機。（路透）
美媒揭露波音已經重啟交付737 Max給大陸的航空公司。圖為波音舟山完工交付中新2018年交付國航空首架波音737 Max飛機。（路透）

因2019年接連空難後被大陸民航局停飛的737 MAX，歷經數年失事禁令後，大陸傳出已經重啟接收波音公司的737 MAX，南航成為首個接收的大陸航空公司。

路透報導，波音公司24日向一家南方航空公司交付自2019年3月以來的首架737 MAX，結束了這家美國飛機製造商最賺錢的一款飛機長達四年的凍結狀態。但未來的交付軌跡仍不明朗，也無法確認這是否代表波音與中國大陸關係的真正重啟。波音方面對此次交付未予置評。

陸媒觀察者網則指出，目前大陸境內航司正在運營的737 MAX飛機均為737 MAX8。第三方出行數據APP「航班管家」的資料顯示，目前大陸境內航司擁有波音737 MAX8機隊合計95架，截至2023年12月中旬已全部復航。去年12月機隊利用率達到每天7.6小時。

在此次交付之前，吉祥航空已於2023年12月底通過微博證實，在波音西雅圖交付中心接收了該公司第7架波音787-9夢想飛機。吉祥航空表示，「這是波音公司2019年底以來首次向中國內地航司交付寬體客機，亦是吉祥航空持續推進國際化發展道路的又一里程碑」。

而大陸民航局2023年12月8日指出，大陸民航局副局長胡振江在北京會見波音民機集團研發專案與客戶支援高級副總裁邁克弗萊明（Mike Fleming），雙方就波音在大陸經營發展及加強交流合作等議題深入交換意見。

胡振江表示，自1973年波音向中國民航交付第一架707飛機以來，中國民航與波音歷經五十年友好交往合作，「未來中國航空運輸市場發展前景廣闊，中國民航機隊規模將持續快速增長，歡迎波音繼續與中國民航局及航空業界不斷加強民航各專業領域交流合作，在中國市場上深耕發展」。

波音 民航局 西雅圖

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