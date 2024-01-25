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繁花報股市明牌 陸股601系列股票大漲

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
人行宣布降準，引爆A股25日出現大漲，而帶頭大漲的是601系列的中字輩股票。圖為山西太原一證券交易所。（中新社）
人行宣布降準，引爆A股25日出現大漲，而帶頭大漲的是601系列的中字輩股票。圖為山西太原一證券交易所。（中新社）

大陸知名電視劇「繁花」報明牌，男主角「寶總」炒作股票代碼601的股票大賺一筆，25日A股帶頭大漲2.9%的剛好就是601開頭的中字輩股票，包括中國石油等多檔央企股票更一舉攻上漲停板。

人行24日宣布降準，引爆A股25日出現大漲，而帶頭大漲的是601系列的中字輩股票，主要原因是掌管央企的大陸國資委24日表示，將進一步研究把市值管理納入中央企業負責人業績考核；其次，大陸證監會23日表示，要大力提升上市公司品質和投資價值，構建中國特色上市公司估值體系（簡稱中特估）。

投資人認為，央企市值列入業績考核，勢必讓中字輩的央企股票大漲，而中特估也是以央企為主，在在都讓央企股票成為投資人追捧的標的。

無獨有偶，這些中字輩的股票代碼大多是601系列開頭，「繁花」中的「寶總」當時在601及603兩檔股票中諜對諜，一開始押錯寶買了603，但認錯後賣出，改成全面買進601讓他大賺了一筆，雖然電視劇故事情節純屬虛構，但601的明牌也讓電視劇迷及大陸股民頗有感覺。

代碼為601開頭的中字輩25日出現大漲，包括中國石油（代碼601857）強勢漲停，中國交建（601800）、中國鐵建（601186）大漲6%，中國電信（601728）漲逾5%，中國工商銀行（601398）、中國農業銀行（601288）等股票支撐A股大盤強力拉升。

港股亦有呼應。在港股掛牌的大陸三大電信股集體拉升，中國聯通漲超5%，中國電信漲逾4%，中國移動漲超3%。港股能源股走高，中煤能源漲超7%，中國石油股份漲近6%，中國石油化工股份漲近4%。　　

在基本面方面，2023年中央企業營收人民幣39.8兆元、利潤總額2.6兆元、歸母淨利潤1.1兆元，實現高品質的穩步增長；累計完成固定資產投資（含房地產）5.09兆元、年增11.4%，其中，戰略性新興產業完成投資2.18兆元、年增32.1%；研發經費投入1.1兆元，連續兩年破兆元。顯示在大陸官方力挺下，央企將成為國家發展的重點企業。

港股 業績 上市公司

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