電池攻歐盟 四年市占衝50%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

據瑞銀分析師評估，在大陸供應過剩的情況下，歐洲汽車製造商將增加進口廉價的大陸動力電池。2023年至2027年間，大陸電池公司在歐盟的市占將從30%增至50%，而同期南韓的市占將從60%降至40%。

英國金融時報報導，南韓電動汽車電池製造商SK On首席商務官宋民錫（Min-suk Sung）警告，歐洲正面臨過度依賴大陸電動汽車電池的風險。

瑞銀集團分析師Tim Bush稱：「歐洲將所有資金投入到像Northvolt這樣缺乏經驗的本地新興企業上，而南韓電池公司沒有擴大在歐洲的產能投資，因為美國的補貼更具吸引力。」Tim Bush指出，這導致了供需缺口，至少在短期內，這一缺口很可能會由大陸產品來填補。

大陸寧德時代和比亞迪是世界最大電動汽車電池供應商，而SK集團子公司SK On是全球第三大非中企的電動車電池供應商，僅次韓國競爭對手LG新能源（LG Energy Solution）和日本松下。

SK On在匈牙利營運兩家超級工廠，並正在該國建設第三家工廠，這將有助於企業滿足歐盟的新立法。去年，歐盟通過立法要求到2030年，歐洲90%的電動車電池必須在當地生產。

宋民錫還稱，與歐洲國家合作生產是該公司的優勢所在，他認為大陸同行在向境外遷移製造技術方面不及南韓競爭對手。「這是我們的優勢所在，作為一家電池製造商，我們在目標地區擁有成熟的業務。我們願意與任何人合作。」

近年來，伴隨電動汽車產業崛起，車用動力電池產業一躍成為全球新能源領域的兵家必爭之地。彭博數據顯示，陸企占全球過半電動汽車電池市場，在部分電池材料供應滿足高達90%需求。

電動汽車 南韓 歐盟

延伸閱讀

大陸首宗「隱形加班案」！員工下班回工作訊息 公司遭判賠13萬

罕見公開評論秦剛「被消失」 陸駐歐盟高官：做錯事免職不足為奇

極氪豪華純電轎跑Zeekr 007正式上市！續航里程逼近900公里

視南韓為敵人 傳金正恩要拆父親建的「統一門」

相關新聞

人行2月5日降準2碼 釋4.4兆救經濟

為搶救股市與經濟，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨日召開記者會，突襲式宣布將於二月五日調降銀行存款準備率兩碼，預估可...

北京再發聲 挺港國際金融中心

面對國際金融中心地位不斷受到挑戰，香港於昨日舉行亞洲金融論壇。北京金融主管官員現身論壇力挺香港國際金融中心地位，並且提出...

陸射四箭 挺香港金融中心

在香港國際金融中心地位不斷受到挑戰的背景下，香港舉辦亞洲金融論壇AFF，北京金融主管官員在論壇上力挺香港國際中心，提出提...

馬雲大買阿里股票 躍最大股東

阿里巴巴集團創始人馬雲、董事會主席蔡崇信日前大幅增持阿里股票。有消息人士昨（24）日透露，在大約半年前，馬雲持股比率大約...

粵新設製造業外企逾千家

大陸廣東省商務廳長張勁松23日在廣州稱，2023年廣東新設製造業外資企業1078家，同比增長29.9%；製造業實際利用外...

閩台貿易額 累計突破1.5兆元

大陸福建省省長趙龍23日在福建省第十四屆人民代表大會第二次會議上作政府工作報告時表示，2023年福建新設台企戶數和實際利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。