北京再發聲 挺港國際金融中心

面對國際金融中心地位不斷受到挑戰，香港於昨日舉行亞洲金融論壇。北京金融主管官員現身論壇力挺香港國際金融中心地位，並且提出提升香港國際金融中心地位的四大舉措。香港財經官員則在會議上強調，香港國際金融中心沒有變。

第十七屆亞洲金融論壇廿四日在香港舉行，今次論壇主題是「多邊合作 同譜新篇」。約三千名與會者中，有逾百名各地財經官員、國際組織和金融機構負責人。

中國金融監督管理總局局長李雲澤在論壇上致辭時，特別強調香港是全球知名的國際金融中心，中國金融監管總局將繼續加強與香港方面的雙邊監管合作，在ＣＥＰＡ框架下不斷推進向港澳更高水平開放，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位。

李雲澤還提出大陸將力挺增加香港國際金融中心地位活力和競爭力的四大舉措，包括進一步深化與港澳金融市場的互聯互通；提升大陸銀行業、保險業對港澳的開放水平；支持香港鞏固離岸人民幣業務樞紐地位；支持中資金融機構扎根服務香港本地市場。

這是近三天之內，北京中央官員再一次力挺香港國際金融中心地位。大陸國家副主席韓正廿二日在北京會見英國滙豐集團主席杜嘉祺時，就表示中國正要推進金融高水平對外開放，北京中央政府全力支持香港政府推進國際金融中心建設，希望滙豐集團用好自身優勢，深化同中方互利合作，為鞏固提升香港國際金融中心地位作出新的貢獻。

北京官員接連發聲力挺香港國際金融中心，背後應該有雙重背景，一是香港經濟一年來同時遭遇內外夾擊，內有樓市股市雙跌、消費萎靡問題，外則有外資撤走，國際特殊地位被新加坡取代，以及香港已成為「國際金融中心遺址」之說；二則是中共中央黨校專設「金融高質量發展專題研討班」，主要領導人全部出席開班儀式，要就此推開「金融強國」建設。

香港財經官員在金融論壇上則強調香港作為國際金融中心的「兩個沒有變」，分別是本質沒有變、優勢沒有變。提出此論的港府財經事務及庫務局局長許正宇，會後回應大陸民間有說法稱香港是國際金融廢墟時稱，香港作為國際金融中心，具有其他金融中心沒有的獨特性，如全球前一百家最大的銀行，超過七十家已在香港落戶。