人行2月5日降準2碼 釋4.4兆救經濟

為搶救股市與經濟，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨日召開記者會，突襲式宣布將於二月五日調降銀行存款準備率兩碼，預估可向市場釋放約人民幣一兆元（約合新台幣四點四三兆元）資金，這項利多消息立即激勵香港股市昨日收盤大漲。

相較於美國、日本、台灣股市持續走高，陸港股市跌跌不休日益引發關注。華爾街日報指出，滬深三百指數自二○二○年以來已跌去了超過三分之一，目前跌勢進入第四個年頭。成分股包括許多中國大型企業的香港恒生指數今年以來也已經下跌約百分之十，成為亞洲表現最差的主要股指。

華爾街日報報導，北京高層對於股市的持續下跌感到不安。大陸國務院周一表示，將採取措施穩市場、穩信心，當時即引發外界對中共將推出大規模刺激計畫以提振股市的猜測。

潘功勝自去年七月上任後，於昨日首度召開記者會就宣布大幅調降存準率的消息。潘功勝強調，目前，大陸貨幣政策仍有足夠的空間，將平衡短期和長期、穩定成長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆周期和跨周期調節，為經濟運作創造良好的金融環境。

潘功勝表示，大陸目前法定存款準備率平均為百分之七點四，與國際主要經濟體央行相比，空間還是比較大的，這是補充銀行體系中長期流動性的有效工具。

據上海第一財經報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，人行此次一口氣調降存準率兩碼，幅度超出市場預期，顯示人行推動經濟回穩向好的決心。

周茂華指出，人行通過降準釋放長期限、低成本、穩定流動性，將有助於增強金融機構信貸投放能力，穩定銀行業金融機構整體負債成本，為金融機構進一步合理讓利實體經濟拓展空間。

在潘功勝宣布降準後，恒生指數周三收盤上漲百分之三點六，為去年十一月十五日以來最大單日漲幅。但這項消息宣布時，大陸股市已經收盤，滬深三百指數昨日收盤上漲百分之一點四。

此外，大陸國務院國有資產監督管理委員會昨日也召開記者會宣布，將把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，引導央企負責人更加重視所控股上市公司的市場表現，及時通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，同時加大現金分紅力度，更好地回報投資者。

大陸證監會副主席王建軍昨日也公開對市場信心喊話稱，堅定相信中國經濟的前景是光明的，中國股市的前景是光明的。