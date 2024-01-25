粵新設製造業外企逾千家

大陸廣東省商務廳長張勁松23日在廣州稱，2023年廣東新設製造業外資企業1078家，同比增長29.9%；製造業實際利用外資492.2億元（人民幣，下同），同比增長11.7%，占全省實際利用外資的30.9%，是2019年以來該省製造業實際利用外資占比首次回升到三成以上，創下近5年來的新高。

中新社報導，廣東省十四屆人大二次會議當日召開省直部門專場記者會，張勁松在會上還表示，2023年廣東高技術製造業吸引外資增長迅猛，共吸引外資250.9億元、同比大幅增長40.5%，占製造業外資比重達51%。其中，超高清影像顯示、精密儀器設備、半導體及集成電路（積體電路）等產業實際吸引外資分別增長2.5倍、1.8倍和1.5倍。

據介紹，去年，採埃孚華南研發中心、蘋果大灣區創新中心等一批製造業高水平外資研發中心相繼落戶廣東，全省外資研發中心累計達403家。同時，歐美日韓等已開發國家和地區實際投向廣東省製造業資金達128.9億元，同比增長51.7%。

張勁松稱，廣東省商務廳將加大政策支持力度，力爭招引更多外資製造業大項目、好項目，為推動廣東省經濟高質量發展貢獻力量。

據悉，廣東省十四屆人大常委會第八次會議近日審議通過的《廣東省製造業高質量發展促進條例》規定，廣東省人民政府及有關部門應當擴大開放空間，深化開放領域，引導外資投向先進製造業和高新技術產業，支持製造業企業拓展國際市場。該條例將自2024年3月1日起施行。