救股市...港傳祭限空令

在陸港股市頻頻破底之際，路透引述兩位消息人士透露，大陸監管當局近期要求一些量化基金等投資機構限制做空股指期貨。

一位消息人士稱，中國金融期貨交易所（中金所）近期直接打電話進行相關問詢，監管機構言下之意是要限制純投機性做空行為。另一消息人士則指，中金所已經打電話告訴他們，股指期貨的空頭是有限制的，交易所暗示不是說完全不能做空，但不能肆無忌憚做空，尤其是不能隨便「裸空」。

他表示，目前監管沒有提出非常具體的限制，但這情況下想要跟隨短期趨勢重倉做空股指期貨會受限，認為這種限制可能是監管希望把指數拉起來。

金融業者透露，有個人投資者近期開立人民幣數千萬元股指期貨空單遭券商營業部電話指導，要求盡快平倉，否則可能收到監管函。

「裸空」是指投資人預期證券價格將下滑，在市場賣出證券，期望在價格下跌後買回，以獲得差價收益，通常不是為了避險對沖。這種交易方式被認為會放大市場風險。不過，多家量化機構對財聯社表示，沒有接到最新類似監管要求。另有量化交易專業人士表示，針對上述傳言中提及的「套期保值（避險）中股票現貨下幾手空單是可以的」說法，截至目前未接到相關通知。