遼俄進出口 同比增長53%

大陸遼寧省十四屆人大二次會議1月23日召開。據遼寧省人民政府工作報告，2023年，遼寧省對俄進出口同比（下同）增長53%，實際利用外資33.8億美元，招商引資實際到位資金增長16%。

中新社報導，報告顯示，2023年遼寧省深度融入共建一帶一路，3項成果入選第三屆一帶一路國際合作高峰論壇成果清單；遼寧省與日本神奈川縣、南韓京畿道等開展締結友城關係紀念活動，對日韓進出口增長2.5%；赴德國、沙烏地等國家開展友好訪問和經貿人文交流，推進華晨寶馬、華錦阿美等重大外資項目取得重要進展。

此外，舉辦首屆中俄地方投資發展與貿易合作大會，對俄進出口增長53%；開展遼寧-長三角、京津冀、粵港澳大灣區系列招商引資促進周活動，招商引資實際到位資金增長16%，實際利用外資33.8億美元。「山海關不住、投資到遼寧」正在成為新的社會共識。

報告指出，2024年，遼寧省將推進向北向東開放，提升開放平台能級，打造東北海陸大通道，支持瀋陽建設國家中歐班列集結中心，推進大連東北亞國際航運中心建設，加快運產貿一體化，推動經濟通道向通道經濟、落地經濟轉變，發展開放型經濟，加快瀋陽、大連等國家跨境電商綜合試驗區建設，支持布局海外倉，推進市場採購貿易、保稅維修和轉口貿易等外貿新業態發展，積極開展主題招商、產業鏈招商、以商招商，計畫招商引資實際到位資金增長10%以上。

據報告，去年遼寧省地區生產總值增長5.3%，10年來首次超過大陸全國增速，總量突破3兆元人民幣。2024年主要預期目標是，地區生產總值增長5.5%左右、一般公共預算收入增長5%、規模以上工業增加值增長5.5%、固定資產投資增長10%。