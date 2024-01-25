陸推動龍頭企業 搭建中試平台

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸工業和信息化部、國家發展改革委近日聯合發文提出，推動龍頭企業建設產業鏈中試平台，支持龍頭企業提供應用場景和試驗環境，搭建自主產品中試平台，帶動產品研發設計和驗證試驗，與產業鏈上下游企業共同制定中試技術規則和標準，著力解決中試共性問題。

新華社報導，根據兩部門發布的《製造業中試創新發展實施意見》，中試是把處在試製階段的新產品轉化到生產過程的過渡性試驗，是科技成果產業化的關鍵環節，是製造業創新體系的有機組成部分和現代化產業體系的重要支撐。

「龍頭企業具備豐富的資源和應用場景經驗，能夠把握產品整體功能性能和質量指標要求，具備調動產業鏈上下游供應商實施改進的能力」。

大陸工業和信息化部相關負責人表示，意見提出了多種平台建設模式，也鼓勵地方結合實際探索新的建設方式和運作機制。

根據意見，除推動龍頭企業建設產業鏈中試平台，還將從建設綜合性中試公共服務機構、建設專業化中試公共服務機構、建設高水平多層次中試載體等方面構建中試服務平台體系。

此外，意見還在布局現代化中試能力、創新發展中試產業、優化中試發展生態等方面明確了重點任務。

意見提出，到2025年，大陸製造業中試發展取得積極進展，重點產業鏈中試能力基本全覆蓋，數位化、網路化、智能化、高端化、綠色化水平顯著提升，中試服務體系不斷完善，建設具有國際先進水平的中試平台5個以上，中試發展生態進一步優化，一批自主研發的中試軟硬體產品投入使用，中試對製造業支撐保障作用明顯增強。

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