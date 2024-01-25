福建GDP5.4兆元 民營經濟占7成

大陸福建省第十四屆人民代表大會第二次會議23日在福州開幕，福建省省長趙龍作政府工作報告時指出，初步統計，去年全省地區生產總值54355億元（人民幣，下同），同比增長4.5％。其中，民營經濟貢獻近七成。

中新社報導，民營經濟是福建省經濟的特色所在、活力所在、優勢所在。2023年，福建民營經濟提質增效，傳承弘揚、創新發展晉江經驗，推出三期共300億元提質增產爭效專項貸款、惠及2萬多家企業；引進民企製造業項目2280個，民間製造業投資同比增長8.1%；新登記民營經營主體112.8萬戶，同比增長9.1%。

同時，寧德時代動力電池出貨量連續7年全球第一，福耀汽車玻璃市場占有率長期保持全球第一，安踏入選全球十大最具價值運動服飾品牌。

去年，民營經濟貢獻了福建省近70%的地區生產總值、70.6%的稅收、70%以上的科技創新成果、80%以上的城鎮勞動力就業和94%的企業數量。

趙龍表示，愈來愈多的民營企業為福建增了光、添了彩，為高質量發展作出了重要貢獻。2024年，福建將繼續做強民企實力。趙龍指出，福建將持續依法保護民營企業產權和民營企業權益，嚴格規範涉企收費，依法推行涉企行政執法首違不罰、輕微不罰，以公正法治穩定民營企業預期。