520前 陸加大以商逼政

台新金控首席經濟學家李鎮宇昨（24）日在中華經濟研究院2024經濟展望論壇指出，預料今年大陸經濟壓力大，對台灣而言，中共會加大以商逼政，從現在開始到520總統就職上任前會打出軍事、政治與外交「組合拳」，520前台灣將面臨來自中共史上最強軍事政治壓力期，新政府在這期間應該要有影子內閣因應。

李鎮宇推演中共對台時程表，認為春節前會先以文攻，並從外交或兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅層面下手，在大陸全國3月兩會（人大、政協）後，可能會有軍事動作，包括航母會在台海周邊「花式巡迴」。

貿易戰部分，李鎮宇表示，如果用ECFA關稅終止威脅無效，可能就會暫停其他產品關稅，這種狀況「如果」發生，一定在520前，520後情勢會逐步冷靜，因為屆時美國要大選，陸方不會在那時惹事。520前，陸方會一直給新總統壓力，新總統要能扛得住。

至於政府以回到世界貿易組織（WTO）架構回應當前與大陸ECFA關稅優惠品項的爭端，李鎮宇認為，美中貿易戰也鬧上WTO，也沒有結果。加上ECFA本身是沒有主權的協議，不可能提上WTO。

也因此，當政府把危險僅限縮在ECFA範圍裡，在對方拿出範圍以外招式時，就不知如何界定了。上述思路是危險的。政府要思考最糟糕狀況是什麼，一定要有「底線思維」，不能光從當前ECFA範圍思考。假如走到貿易戰，政府也要思考有哪些武器。但就現實看，貿易戰本身對大陸也有傷，所以極大機率會停留在嘴上。

相較外界緊張於ECFA優惠關稅被終止，中央大學經濟系教授、前國發會副主委，此前被視為蔡英文政府財經智庫之一的邱俊榮認為，兩岸政府會有一段探索磨合期，不會在此時動用像ECFA這種有政治性「敏感」因素的政策。