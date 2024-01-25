淨值跌…基金經理人掀道歉潮
陸股近年來表現不振，儘管北京救市消息一一出現，但情況仍不見曙光，碰巧正值大陸各地基金機構公告2023年第4季財報時點，讓不少明星基金經理人紛紛道歉，掀起「集體道歉潮」。
其中大陸知名百億私募基金「半夏投資」創辦人李蓓亦公開道歉稱，對（大陸經濟）快速復甦作了「錯誤押注」，不夠謹慎、耐心，造成職業生涯操作基金淨值最大回檔。
據「半夏投資」微信公眾號23日消息，李蓓以「準備好打持久戰，但仍不懷疑國運」一文公開道歉，稱自己犯了「速勝論」的錯誤，錯誤押注大陸快速復甦，半夏基金今年表現優於大陸股市，但仍較去年中峰值最高點回跌25%，「的確是我史上最大回檔」。
界面新聞報導，由於2023年A股慘淡，不只李蓓，還有許多「明星基金經理」在其第4季財報中道歉，承認投資誤判，包括新華行業基金經理趙強、建信中小盤先鋒股票基金經理周智碩、東方阿爾法優選混合基金經理劉明等。
嘉實核心藍籌混合基金經理肖覓皆則表示，2023年在快遞行業競爭格局判斷、房地產政策和需求互動兩個方面判斷都有失分，創下該基金成立以來最大回檔。
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