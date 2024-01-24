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人行為何同時宣布降準及部份降息？

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行宣布降準兩碼。（路透）
中國人民銀行宣布降準兩碼。（路透）

中國人民銀行24日下午宣布降準2碼（0.5個百分點），預計2月5日生效，將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元，此外，25日將下調支農支小再貸款、再貼現利率1碼（0.25個百分點），並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。外界好奇人行為何同時降準及部份降息？

中新社報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家及研究部總監龐溟表示，在存款利率-政策利率-市場利率傳導機制還未能完全暢通的背景下，降準可以更好地降低金融機構的資金成本和淨息差壓力，使銀行體系流動性繼續保持穩定，並從總量、價格和結構上進一步支援促進信貸支援實體經濟，降準0.5個百分點的時間早、力度大，顯示穩健的貨幣政策更關注預期穩、見效快、準度足。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，本次央行降準，市場已有預期，但力度略超預期。主要是鞏固經濟回升向好態勢，推動消費和內需加快恢復需要宏觀政策保駕護航；同時，國內多次重要會議中提及加大宏觀政策調節，市場對貨幣政策適度加力已有較為充分預期。

他認為，人行選擇在這個時點降準，主要有三方面考慮：一是，釋放積極穩增長信號。此次人行調降50個基點，幅度超預期，顯示貨幣政策支援實體經濟力度明顯加大，釋放人行推動經濟回穩向好的決心。年初人行降準釋放加大貨幣政策實施力度，提振市場信心，助力經濟加快恢復。

二是，助力金融機構寬信用，人行通過降準，釋放長期限、低成本的穩定流動性，有助於增強金融機構信貸投放能力，穩定銀行金融機構整體負債成本，為金融機構進一步合理讓利實體經濟拓展空間。

三是，穩定資金面。人行通過公開市場操作、降準等多種工具配合，平抑短期資金面波動，暢通政策傳導；同時更好配合積極的財政政策實施。

周茂華提到，此次人行降準，進一步加大實體經濟支援力度，有助於提振市場對經濟復甦與企業盈利改善的預期；國內市場流動性有望保持合理充裕，預計後續人行仍可能適度引導市場利率中樞下移；國內股市估值整體低窪，加之國內持續深化資本市場改革等，均有助於後續股市估值修復。

此外，人行降準對人民幣匯率也是利多消息，主要是降準並未改變貨幣政策穩健基調；人行加大實體經濟支援力度，改善經濟復甦前景，基本面穩固利好匯率。降準有助於提振金融市場情緒。另外，發達經濟體逐步轉向降息週期，也將利好人民幣匯率穩定。

對於房地產，周茂華認為，此次降準有助於改善經濟與房地產復甦預期。一方面，降準有助於改善房地產信貸環境；另一方面，人行加碼穩增長政策力度，改善經濟復甦預期，疊加之前推出的穩樓市政策效果逐步釋放，利好房地產信心修復。

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