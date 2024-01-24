債權人回收率不被看好

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

2024年以來，大陸多家房企化解債務速度加快，不過私募機構人士表示，債務重組有進展大多是因為時間確實到了，大多都談了一年多，方案差不多了。就算拿出了方案，債權人的回收率也不能很看好，二次展延、二次違約的情況還是存在。

21世紀經濟報導，1月已有遠洋集團、龍光集團、中國奧園、正榮地產等房企披露了境內外債務重組的新進展，部分房企境外債在歷經艱難談判後最終獲批，例如中國奧園；還有部分房企則披露了債務重組的方案，例如龍光集團等。

除奧園、龍光外，碧桂園也在近期進入境外債重組階段。1月16日晚，碧桂園發布公告，已委聘畢馬威擔任境外債務重組主要財務顧問。

雖然房企債務重組是恢復正常經營的重要關鍵，但債權人卻對出險房企的信用仍然不抱有很高的期待。可供對比的例子是華夏幸福，根據華夏幸福的公告，截至2023年11月底，已累計完成重組債務人民幣1,875.65億元，仍有人民幣240億元的違約債務未完成重組。

在已完成重組的債務中，華夏幸福已完成兩批現金兌付，第三批兌付資金預計合計為人民幣44.5億元。但是，華夏幸福第三批次的兌付基金卻遇到了困難，不排除出現二次違約的情況。

房企債務重組後仍會可能違約，華夏幸福不是第一家也不會是最後一家。有房企人士表示，出險房企本身財務上就存在瑕疵，就連財報公布出來都是資不抵債的狀態。這幾年償債的資金有些是吃老本變賣資產來的。

債務 人民幣 財務

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