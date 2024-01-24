房企賣資產變現 一波波

大陸多家房企「斷臂求生」，2024年一開年就積極變現資產，其中，碧桂園近日在廣州產權交易所公布五筆資產出售清單，均位於廣州，合計擬轉讓金額人民幣38.18億元（約新台幣170億元）。

與此同時，萬達加快資產套現速度，從2023年至今已陸續轉讓十座萬達廣場資產及經營權；融創雖然在2023年完成人民幣900億元境內外債務重組，但資金壓力並未完全消除，也在透過剝離自身資產的方式獲取現金。

新京報報導，2024年以來，房企活化資產的力度仍未有絲毫的減弱。其中，在碧桂園召開的2024年度工作會議上，碧桂園董事會主席楊惠妍表示，家族肯定與公司共命運，會全心全意、真心真意地為公司的發展努力，目前也在盡力盤活資產。

據廣州產權交易所資訊顯示，碧桂園轉讓資產包括增城區鳳凰城酒店、增城區碧桂園中心甲級寫字樓（商辦）、增城區碧桂園鳳凰城永旺商業物業、番禺區碧桂園藏瓏府辦公樓、白雲區人和公寓樓，擬轉讓金額分別為人民幣12.6億元、7.72億元、2.5億元、11.52億元、3.84億元，共人民幣38.18億元。這五個專案均涉及「抵押」。

此外，日前市場傳出碧桂園澳洲子公司擬以2.4億澳元出售雪梨剩餘所持地塊的消息。對此，碧桂園方面回應稱，目前，澳洲項目在積極接洽中，推進順利的情況下，將在上半年完成資產出售。

當前積極進行資產變現的還有萬達集團、合景泰富、融創等多家房企。值得關注的是，中聯基金接連拿下四座萬達廣場，大家保險也將四座萬達廣場「收入囊中」。有業內人士表示，萬達集團出售萬達廣場是為了換取流動資金。

融創也透過剝離自身資產的方式獲取現金。1月15日，四大資產管理公司（AMC）之一中國信達發布公告，擬收購海南融創持有的海南幸福城51%股權及對應債權，總認繳規模為人民幣9.75億元。收購完成後，將全面接手融創海南幸福城專案。